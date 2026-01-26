El Gobierno redefine el precio del gas y cambia el sistema de subsidios: qué dice el nuevo decreto y cómo impacta en los usuarios

El Decreto 26/2026 publicado este lunes en el Boletín oficial modifica el Plan Gas.Ar y establece un nuevo esquema de precios y subsidios para el gas natural.

El texto oficial aclara que la medida no altera la lógica productiva del Plan Gas.Ar ni los compromisos asumidos con las empresas productoras. Es decir, no se cambian las reglas de inversión ni los precios reconocidos a los productores, sino únicamente la forma en que ese precio llega al usuario final.

El Gobierno oficializó este lunes una modificación clave en el Plan Gas.Ar con el objetivo de avanzar en la implementación del régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF) . La medida quedó establecida a través del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 26/2026 , publicado en el Boletín Oficial , y redefine el mecanismo mediante el cual el Estado nacional interviene en el precio del gas que pagan los usuarios.

El decreto introduce cambios en el “Plan de Reaseguro y Potenciación de la Producción Federal de Hidrocarburos 2023-2028” , aprobado originalmente por el Decreto 892/2020 , y se inscribe en la política de unificación de subsidios dispuesta por el Decreto 943/2025 .

La norma sustituye el punto 13 del Anexo del Decreto 892/20 , y establece que el Estado nacional podrá hacerse cargo del pago mensual de una porción del Precio Anual Uniforme del gas natural definido por la Autoridad de Aplicación , con el fin de reducir el costo del servicio para los usuarios .

Ese monto podrá ser igual, inferior o superior al precio de mercado que surja de las subastas del Plan Gas.Ar, ajustado por el factor del período estacional. El diferencial —ya sea positivo o negativo— quedará a cargo del Estado nacional o será deducido del monto que este asuma, según corresponda.

La determinación del valor estará a cargo de la Secretaría de Energía del Ministerio de Economía , con asistencia del Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) en caso de ser requerida, y mediante procesos que podrán incluir instancias de participación ciudadana .

gas natural El Gobierno nacional publicó el Decreto 26/2026, una norma técnica pero de fuerte impacto estructural en el sistema energético argentino. La medida introduce cambios clave en el funcionamiento del Plan Gas.Ar y se articula con el nuevo régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), creado a fines de 2025.

El objetivo: amortiguar el impacto estacional

Según se detalla en los considerandos del decreto, el nuevo esquema busca evitar que el aumento del consumo invernal se vea agravado por la variación estacional de los precios del gas, especialmente en los hogares alcanzados por los subsidios.

Con la adopción del Precio Anual Uniforme, el costo del gas para el usuario final se anualiza, lo que permite suavizar las subas durante los meses de mayor demanda, sin alterar el valor total del esquema a lo largo del año.

El texto aclara que esta modificación no implica cambios sustantivos en el Plan Gas.Ar ni afecta el derecho de los productores a percibir el Precio Ofertado ajustado por el factor estacional, tal como estaba previsto en el régimen original.

Adecuaciones en el sistema de compensaciones

El decreto también instruye a la Secretaría de Energía a realizar las adecuaciones necesarias en el régimen de cálculo de compensaciones previsto en los puntos 62 a 77 del Anexo del Decreto 892/20.

Según se explica, el nuevo sistema puede generar que, a lo largo del año, las compensaciones a los productores tengan saldos positivos en algunos meses y negativos en otros, como consecuencia de la anualización del precio del gas. Por ese motivo, se habilita la revisión del mecanismo para garantizar el equilibrio del esquema y la continuidad de la cadena de pagos del sector hidrocarburífero.

Trámite legislativo

Tal como establece la Ley 26.122, el DNU será remitido a la Comisión Bicameral Permanente del Congreso, que deberá expedirse sobre su validez y elevar un dictamen a ambas cámaras para su tratamiento.

El decreto fue firmado por el presidente Javier Milei y refrendado por los ministros del Gabinete nacional, y entra en vigencia desde hoy.