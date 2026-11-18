Suben 2,2% las prestaciones por discapacidad en noviembre: los nuevos aranceles + Agregar ámbito en









La actualización sigue la inflación de octubre y alcanza a todas las modalidades del nomenclador. Las prestaciones brindadas en la Patagonia mantienen un adicional del 20% por zona desfavorable.

Suben 2,2% las prestaciones por discapacidad.

Los aranceles de las prestaciones básicas para personas con discapacidad aumentarán 2,2% en noviembre, en línea con la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de octubre. La suba rige para los valores del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral y se aplica por igual a todas las prestaciones del nomenclador nacional.

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Así lo dispuso la Resolución 3715/2026 de la Secretaría Nacional de Discapacidad, firmada el 17 de noviembre por su titular, Diego Pablo Masaragian, y publicada este miércoles en el Boletín Oficial.

El aumento en las prestaicones El aumento se calcula sobre los montos de octubre, que ya habían subido 1,90% por la inflación de septiembre, en una actualización que dispuso la Subsecretaría de Regulación, Certificación y Proyectos. El sistema funciona bajo el marco de la Ley 24.901, que regula las coberturas de servicios y apoyos para personas con discapacidad.

Para quienes prestan servicios en las provincias patagónicas, sigue vigente el adicional del 20% por zona desfavorable, que se suma al arancel básico de cada modalidad.

Aumentan los aranceles de las prestaciones básicas para personas con discapacidad. Lado B Conviene aclarar que estos montos no se pagan directamente a las personas con discapacidad. Son los valores de referencia que se reconocen por cada servicio y que deben tomar los prestadores, las obras sociales, las prepagas y el resto de los financiadores obligados a dar cobertura. La resolución tampoco crea prestaciones nuevas ni cambia las condiciones de acceso.

Qué abarca el nomenclador El nomenclador abarca rehabilitación, transporte, educación especial, centros de día, hogares, residencias, estimulación temprana y apoyo a la integración escolar. Parte de esas modalidades se divide en categorías A, B y C, y otras tienen un valor único. Con la suba, el Centro de Día con jornada doble pasa a $1.166.692,96 en la categoría A, $979.967,23 en la B y $746.193,92 en la C. El Centro Educativo Terapéutico con jornada doble queda en $1.310.557,92, $1.100.312,05 y $839.377,84, respectivamente. El valor más alto corresponde a la rehabilitación con internación, que llega a $6.229.927,66. En el hogar permanente, los aranceles se ubican en $2.194.516,03 para la categoría A, $1.842.808 para la B y $1.465.570,71 para la C. La estimulación temprana se fija en $439.719,68 y el módulo de apoyo a la integración escolar (SAIE), en $801.937,24. El transporte se reconoce a $953,22 por kilómetro y la alimentación, a $5.223,37. En la categoría A, la formación laboral con jornada doble queda en $1.145.104,43, la escolaridad primaria con jornada doble en $1.228.995,40 y la residencia permanente en $1.429.302,41. Dentro de rehabilitación, el hospital de día con jornada doble asciende a $1.113.666,92.