Lanzan dos programas de subsidios del FONADIS para productos de apoyo y emprendedores con discapacidad + Agregar ámbito en









Uno financia sillas, prótesis y otros productos de apoyo, y el otro equipamiento para emprendimientos, con un tope de $40 millones. La misma resolución manda archivar los pedidos que quedaron sin resolver por falta de presupuesto.

Diego Masaragian, el nuevo secretario de nacional de discapacidad. Ministerio de Salud

La Secretaría Nacional de Discapacidad aprobó el Programa de Apoyos Técnicos para Personas con Discapacidad y el Programa de Apoyo a Emprendedores con Discapacidad, ambos financiados por el Fondo Nacional para la Inclusión Social de las Personas con Discapacidad (FONADIS) para la convocatoria 2026.

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Así lo dispuso la Resolución 3716/2026, firmada por el secretario Diego Pablo Masaragian y publicada este miércoles en el Boletín Oficial. La norma formaliza lo que acordó por unanimidad el Consejo de Articulación de Programas para Personas con Discapacidad el 12 de noviembre.

El Programa de Apoyos Técnicos para personas con discapacidad La resolución arranca con otra decisión: ordena archivar las solicitudes que no pudieron gestionarse por falta de presupuesto o porque no terminaron el circuito administrativo dentro del ejercicio. El Consejo lo había resuelto en junio y ahora la instrucción quedó formalizada para la Dirección Nacional del FONADIS.

Los dos programas nuevos tendrán un período de difusión de 30 días corridos. Una vez cumplido ese plazo, se abrirá la presentación de proyectos, que deberá hacerse únicamente por la plataforma Trámites a Distancia (TAD) y cerrará el 31 de diciembre.

El Programa de Apoyos Técnicos financia la compra de productos de apoyo, es decir, dispositivos, equipamiento o tecnología que estén en el mercado y tengan relación directa con la discapacidad acreditada en el Certificado Único de Discapacidad (CUD). Pueden pedirlo las personas con cobertura de salud pública exclusiva y quienes estén en el programa Incluir Salud, en este caso solo si el elemento no está cubierto por ese plan.

No se financian bienes usados, insumos de rehabilitación ni dispositivos que requieran cirugía. El monto se fija en base al presupuesto más barato de los tres que hay que presentar, con prioridad para productos nacionales, y no se aprueban valores por encima de los de mercado. Quien ya haya recibido un producto con la misma finalidad en las dos convocatorias anteriores queda afuera, salvo que se trate de otra necesidad, un agravamiento de su condición o una urgencia social debidamente fundada. Programa de Apoyo a Emprendedores con Discapacidad El segundo programa apunta a personas con discapacidad mayores de 18 años que quieran iniciar, fortalecer o consolidar un emprendimiento productivo, comercial o de servicios, individual o familiar. Financia bienes de capital como herramientas, maquinarias, mobiliario o equipamiento tecnológico, con un monto máximo de $40.000.000. Ese dinero no puede usarse para mercadería, materias primas, alquileres, sueldos, deudas, publicidad, cursos ni vehículos. Los solicitantes deberán presentar un proyecto con la descripción de la actividad, el lugar donde se desarrollará, una estimación de ingresos y gastos y el mercado al que apunta. Los bienes comprados no podrán venderse, alquilarse ni cederse durante cinco años. En ambos casos se exige un informe socioeconómico firmado por un trabajador social, tres presupuestos por cada bien y una rendición de cuentas posterior: 60 días corridos para los productos de apoyo y 60 días hábiles para los emprendedores. Si la rendición no se presenta o es rechazada, el beneficiario puede ser intimado a devolver total o parcialmente los fondos.