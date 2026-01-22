Quién es Ernesto Gaspari, el nuevo titular de la UIF + Seguir en









Paul Starc dejó la conducción de la Unidad de Información Financiera por motivos personales. Será reemplazado por Gaspari, un funcionario con trayectoria en gestión pública, finanzas y administración.

Ernesto Gaspari, nuevo titular de la UIF.

El Ministerio de Justicia de la Nación confirmó un cambio relevante en su estructura: Paul Starc presentó su renuncia como presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF), que fue aceptada de inmediato. En su lugar, asumirá el licenciado Ernesto Gaspari, con el objetivo de imprimir una nueva impronta técnica al organismo.

La salida de Starc fue comunicada oficialmente este jueves y, según precisó la cartera que conduce Mariano Cúneo Libarona, respondió a motivos estrictamente personales. No obstante, el ahora exfuncionario no se desvinculará por completo del Gobierno, ya que continuará colaborando con la administración nacional en áreas vinculadas a gestión, desarrollo financiero y consolidación institucional.

Desde el Ministerio destacaron que esta continuidad permitirá aprovechar la experiencia acumulada por Starc durante su paso por la UIF, al tiempo que se avanza en una reorganización interna del organismo encargado de prevenir y combatir delitos económicos complejos.

Quién es Ernesto Gaspari, nuevo titular de la UIF La designación de Ernesto Gaspari apunta a reforzar el perfil técnico y profesional de la Unidad de Información Financiera. El nuevo titular cuenta con una sólida trayectoria en el ámbito público y privado, con especialización en finanzas, administración y gestión estratégica.

Entre sus antecedentes más relevantes se destaca su desempeño como Secretario de Coordinación y Planificación Exterior en el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, donde ocupó un rol clave en áreas de articulación institucional.

Bajo esta nueva conducción, la UIF se propone avanzar en una agenda alineada con las prioridades estratégicas del Poder Ejecutivo, con foco en la optimización de la inteligencia financiera, el fortalecimiento de los controles y la prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo. Además, se buscará profundizar la cooperación con organismos nacionales e internacionales, en línea con los estándares vigentes. Desde el Ministerio de Justicia agradecieron la labor de Paul Starc, al señalar que durante su gestión contribuyó a adecuar el sistema argentino a los marcos regulatorios actuales y a fortalecer el funcionamiento institucional de la UIF.

