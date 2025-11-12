Estos son los rubros que subieron por encima de la inflación en Argentina en octubre 2025







Fueron cinco los rubros que subieron por encima de la inflación general y la mayor suba fue para el transporte, seguido por tarifas de servicios públicos.

Los servicios públicos y el trasporte, entre lo que más subió del mes.

La inflación en octubre se ubicó en el 2,3%, lo que implicó que se aceleró con respecto al mes previo ya que en septiembre fue del 2,1%, de esta forma acumula en el año una variación de 24,8%. Cinco fueron los rubros que subieron por encima de la inflación general y la mayor suba fue para el transporte, seguido por tarifas de servicios públicos, según publicó en esta jornada el Instituto Nacional de Estadística y Censos de la República Argentina (INDEC).

La división de mayor aumento en el mes fue Transporte (+3,5%), seguida de Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (+2,8%), seguido por Bienes y servicios varios (+2,4%), Prendas de vestir y calzado (+2,4%), y Bebidas alcohólicas y tabaco (+2,4%).

La división con mayor incidencia en la variación mensual regional fue Alimentos y bebidas no alcohólicas, a excepción de Patagonia, cuya mayor incidencia se registró en Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles. En la comparación interanual, el incremento general alcanzó el 31,3%, mientras que el acumulado del año fue de 24,8%.

A nivel de las categorías, los precios Estacionales (+2,8%) lideraron el incremento, seguidos por Regulados (+2,6%) e IPC núcleo (+2,2%). "Se destacó el aumento en la fruta. Para noviembre, esperamos que esta categoria vuelva a superar el 2%, impulsada por las subas en la carne y el arrastre de precios en verdulería", señaló Leila Garcia Keiman, economista de Econviews, en diálogo con Ámbito.

Después del piso alcanzado en mayo 2025 (+1,5%), la inflación general se aceleró todos los meses. "La inflación núcleo encontró este piso en julio y después volvió a niveles en torno al 2%, poniendo en evidencia que la inercia sigue siendo un factor importante que, aun con la actividad estancada, dificulta la convergencia a niveles de inflación más bajos", analizaron en esta jornada desde LCG.

Lo que se viene a fin de año Hacia delante, las expectativas relevadas por el REM prevén que la inflación se mantenga en un rango del 1,9-2% mensual hacia final del año, y cerraría 2025 con una variación de precios del 29,6% interanual. Dentro de este escenario, desde ACM, "esperamos también que la inflación se acelere hacia final de año y se mantenga en niveles más cercanos al 2,2% mensual". Y ampliaron: "Esperamos la dinámica reciente de los alimentos (especialmente de la carne) y el impacto de la recomposición de las tarifas de los servicios, continúen empujando al alza el nivel de precios general".

