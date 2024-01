Elon Musk busca ampliar su influencia en Tesla antes de impulsar la IA

Los comentarios del magnate se realizaron a través de X (ex Twitter): " Me siento incómodo al hacer que Tesla sea líder en inteligencia artificial y robótica sin tener el 25% de control de votación. Lo suficiente para ser influyente, pero no tanto como para que no puedan derrocarme. A menos que ese sea el caso, preferiría fabricar productos fuera de Tesla. Parece que no entienden".