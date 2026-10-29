"Los juegos del hambre: Amanecer en la cosecha", qué dicen las primeras reacciones de la nueva película de la saga + Agregar ámbito en









La sexta película de la franquicia distópica sirve tanto de secuela de "Los Juegos del Hambre: La balada de los pájaros cantores y las serpientes" (2023) como de precuela de "Los Juegos del Hambre" (2012).

La nueva entrega llega a los cines el 19 de noviembre.

Los juegos del hambre: Amanecer en la cosecha, la nueva entrega de la saga basada en los libros de Suzanne Collins, llegará próximamente a los cines, sin embargo algunos periodistas especializados ya pudieron ver el filme y compartieron sus reacciones en redes sociales.

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La sexta película de la franquicia distópica sirve tanto de secuela de Los Juegos del Hambre: La balada de los pájaros cantores y las serpientes (2023) como de precuela de Los Juegos del Hambre (2012).

La estrella emergente Joseph Zada interpreta a Haymitch Abernathy, una versión más joven del personaje de Woody Harrelson de las películas anteriores, acompañado por un elenco de nuevos miembros que incluye a Mckenna Grace, Whitney Peak, Jesse Plemons, Elle Fanning, Kieran Culkin, Glenn Close, Ralph Fiennes y Billy Porter.

Mientras tanto, las estrellas originales de Los Juegos del Hambre, Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson y Harrelson, retomaran sus papeles.

Qué dicen las primeras reacciones sobre Los juegos del hambre: Amanecer en la cosecha Aunque las reseñas completas siguen bajo embargo, algunos críticos e influencers que asistieron al estreno en Londres a compartieron breves impresiones en las redes sociales. La respuesta hasta el momento ha sido abrumadoramente positiva.

La crítica de cine Clotilde Chinicci la ha calificado como "la mejor entrega de Los Juegos del Hambre hasta la fecha". Matt Neglia, redactor jefe de Next Best Picture, destacó a Close como una "roba escenas" con su "rostro que provoca terror" en el papel de la macabra Drusilla Sickle. También destaca la interpretación de Jesse Plemons "encarnando el espíritu del difunto gran Philip Seymour Hoffman". THE HUNGER GAMES: SUNRISE ON THE REAPING features some of the best casting of the year as many of the actors breathe new life into familiar characters, making them their own, while preserving the qualities that made them so compelling in the first place. Glenn Close, with her… pic.twitter.com/G2vIUVe8yR — Matt Neglia (@NextBestPicture) October 28, 2026 Por su parte, la popular cuenta de cine DawsOnScreen la ha descrito como "más brutal de lo que puedas imaginar". "Joseph Zada encarna a un Haymitch más esperanzador que me encantó ver evolucionar hasta convertirse en el Haymitch que conocemos y amamos", dijeron en referencia al actor protagonista. THE HUNGER GAMES: SUNRISE ON THE REAPING feels like the follow up to Catching Fire I have always wanted. It’s a near perfect Hunger Games movie that is more brutal than you could imagine. Joseph Zada embodies a more hopeful Haymitch that I was enamoured to see evolve into the… pic.twitter.com/XliscK3ozs — DawsOnScreen (@DawsBear) October 28, 2026 Los Juegos del Hambre: Amanecer en la Cosecha está dirigida por Francis Lawrence, quien también dirigió cinco de las seis películas anteriores. Llega a los cines de Argentina el 19 de noviembre.

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