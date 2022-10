Empleo: Rodríguez Larreta prometió presentar un proyecto para modificar las indemnizaciones

"Hablar de reforma laboral suena mal, pero sí se necesitan ajustes", dijo a Ámbito un importante ejecutivo que integra el círculo rojo y es habitué en las grandes cumbres de hombres y mujeres de negocios.

Como modelo de sistema laboral se puso como ejemplo el acuerdo entre Toyota y el gremio SMATA. Y de hecho su titular, Ricardo Pignanelli, dio la nota ayer cuando afirmó: “A las empresas no se le puede sacar más de lo que pueden pagar”.

La frase puede sonar extraña de boca de un sindicalista. Sin embargo no sorprendió a un empresario de la logística que destacó más tarde las palabras de Pignanelli. "Los de SMATA son duros para discutir salarios, y razonables para discutir de laburo. Son rectos", aseguró a este medio.

Ayer, Martín Berardi, Presidente Ejecutivo de Ternium Argentina, y Santiago Nicholson, Managing Partner de Nicholson&Cano Abogados, participaron de ese mismo panel y reforzaron la necesidad de generación de más empleo privado, así como una reformulación del actual sistema de multas que, al parecer, no ha logrado combatir la informalidad.

“Para generar más empleo no hace falta una gran reforma laboral”, afirmó Nicholson y agregó: “IDEA hace una propuesta que es reemplazar el sistema de multas por otro en el cual el Estado controle”.

En tanto Berardi, hizo hincapié en que la idea fundamental es no proponer grandes cambios a las leyes de trabajo sino “ver la manera en que se generan espacios en donde haya generación de empleo y cambio de conducta”, y continuó: “Si no se genera empleo privado no hay ecuación fiscal, no hay inserción en el mundo posible”.

Por último, Gabriela Bardín, Gerente General de P&G Argentina añadió: “Necesitamos consenso para incorporar a la población al trabajo formal, de manera creciente y organizada. El trabajo dignifica, genera mayor motivación, genera crecimiento”.