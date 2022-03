Empresarios impulsan una campaña para el ahorro de gas domiciliario

Según información de la empresa Ieasa (la ex Enarsa), el año pasado se importaron 56 buques por un total de u$s 1.096 millones, con un precio promedio de u$s8,33 por millón de BTU. Este año el valor llega a u$s25, y se necesitarán importar 13 barcos más, en función de la mayor actividad que está mostrando la economía. La dudas sobre la licitación es si habrá dólares para pagar los costos incrementados.

“Nosotros no pedimos que no suba el precio del gas. Sólo decimos que no podemos incorporar una suba del precio del 200%”, explicó a Ámbito Daniel Rosato, titular de IPA. Rosato señaló que en el precio por unidad de un producto elaborado por la industria pyme el valor de la energía impacta entre el 7% y el 30%. “Tendríamos que subir los precios el 50%”, explicó.

Más allá del pedido de extender una emergencia hasta fin de año para evitar que la situación con los precios se desmadre, los empresarios consideran que desde el gobierno se debería comenzar algún tipo de campaña para concientizar a la población de la necesidad de ahorro.

“A la Comisión Pyme del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) le sugerimos que habría que poner en marcha una campaña para fomentar el ahorro en el consumo domiciliario”, explicó Rosato. El empresario indicó que la propuesta incluye que el organismo regulador analice la posibilidad de aplicar algún tipo de penalidad para los hogares que consuman más gas que el año pasado. Los industriales están preocupados por la situación de cara al invierno. En la Unión Industrial Argentina (UIA) entienden que el racionamiento del consumo va a ser inevitable y que, por lo tanto, lo que les queda por delante es tomar medidas para que la situación afecte lo menos posible a la producción.

La central fabril armó una Mesa de Energía para trabajar en propuestas que le elevarán al gobierno. Básicamente, se trata de un esquema de programación de la producción en las plantas en función de la disponibilidad de gas que tengan en los próximos meses. Los empresarios mostrarán un potencial esquema de vacaciones o paradas de planta y en relación a ello, se distribuirá el gas.

Desde el gobierno, en tanto, se asegura que este año el suministro va a ser normal ya que mantiene la idea de que se va a poder importar Gas Natural Licuado (GNL) por barco de acuerdo a las necesidades de este año.

Al respecto, Marcelo Fernández, titular de la Confederación General Empresaria de la República Argentina (CGERA) aseguró que “desde el Estado todavía no tenemos información”. El empresario dijo que “no sabemos todavía a lo que tenemos que atenernos este invierno”.