El icónico edificio de la serie "Friends" se vendió por una cifra millonaria

Los fanáticos de la serie de televisión están muy familiarizados con el exterior del inmueble ubicado en el número 90 de la calle Bedford Street, en Manhattan.

El querido e icónico edificio de apartamentos de la serie Friends se ha vendido a un precio que hará que los fanáticos digan: "Oh, Dios mío". La operación por el inmueble neoyorquino fue de u$s32,7 millones .

Famosa por ser el hogar de los personajes de Friends, la construcción está ubicada en el número 90 de la calle Bedford, en el West Village de Manhattan. La venta se realizó mediante una operatoria extrabursátil a JP Real Estate Group Limited, un inversor internacional, según The Real Deal. Michael Sherman, de Baseline Real Estate Advisors, negoció la operación.

Rachel ( Jennifer Aniston ), Monica ( Courteney Cox ), Joey ( Matt LeBlanc ) y Chandler ( Matthew Perry ) vivieron en el edificio del bajo Manhattan, uno frente al otro, durante gran parte de la serie.

La fachada se hizo famosa inmediatamente después de su debut en una toma de establecimiento en 1994, y el edificio de seis pisos se volvió casi tan reconocible como el elenco principal, complementado por Ross ( David Schwimmer) y Phoebe ( Lisa Kudrow) .

El edificio de apartamentos, que alberga 21 unidades, fue adquirido previamente en febrero de 2024 por Wharton Properties, de Jeff Sutton, por u$s18,25 millones. Muchos de los apartamentos fueron renovados tras la compra de 2024.

El espacio comercial del inmueble a nivel de calle alberga el restaurante mediterráneo Little Owl.

Sin embargo, los fans que quieran vivir donde lo hicieron los personajes de Friends podrían tener que esperar. Según StreetEasy, ninguna de las unidades de una a cuatro habitaciones está disponible para alquilar por el momento.

La historia detrás del edificio de Friends

El edificio se construyó originalmente entre 1898 y 1899, según informa The New Yorker. A lo largo de los años, cientos de fans han visitado las escaleras del local del West Village y han fotografiado el edificio en la esquina de Bedford y Grove.

También aparece como parada en tours centrados en programas y películas filmados en la Gran Manzana.

Después de la muerte de Perry en octubre de 2023, los fanáticos rindieron homenaje al actor fallecido, colocando flores, notas y otros recuerdos afuera de 90 Bedford.

A pesar de que Nueva York es el hogar y la ubicación principal de la serie, el programa en realidad se filmó en un estudio de sonido en los estudios Warner Bros. en Burbank, California.