Advierten por dificultad de empresas para pagar impuesto

Un impuesto que desde hace tres años no pagan las empresas de buen comportamiento fiscal volverá a estar en la agenda de vencimientos, desde este viernes. Las que no tenían foja impecable ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) ya lo venían tributando. Pero la realidad es que tanto a unas como a otras les agrega un problema a los que ya tienen en el marco de la recesión económica desatada por la pandemia de coronavirus, porque representa una suma muy elevada y se anticipa que muchas no podrán cumplirlo.