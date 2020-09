Dólar: Gobierno dice que ayudará a las empresas locales que deban renegociar sus deudas

Todos saben, el Gobierno y los privados, que no hay ninguna norma legal en el mercado financiero internacional que apañe a las empresas a no pagar sus obligaciones por decisiones del sector público. Y que los acreedores podrán abrir un criterio negociador o recurrir a instancias judiciales, una alternativa que dependerá en realidad de la calidad del banco, fondo de inversión o acreedor que se trate. También saben que no hay ninguna salvaguarda que reduzca los niveles de riesgo judicial, en el caso en que un acreedor no quiera negociar. Pero lo que se buscará es que los acreedores sepan que la culpa de la situación es del país y su economía, y no de las empresas, y que, si de ellas dependieran, no tendrían problema en cumplir con sus obligaciones en divisas. Y que sería injusto que no puedan negociar un acuerdo. Se mencionará, además, que las restricciones se aplican con la intención de estabilizar la economía local, para que el futuro sea más venturoso que el complicado y deprimente presente, asegurando que en el mediano plazo el país volverá a crecer y la situación a normalizarse.