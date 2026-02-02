En cuánto queda el Salario Mínimo Vital y Móvil de febrero 2026

A través de la Resolución 9/2025, el Gobierno nacional definió las subas mensuales del ingreso mínimo desde enero hasta agosto inclusive.

El Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) volvió a actualizarse en febrero 2026. Es el ingreso base que debe percibir un trabajador registrado por cumplir una jornada laboral completa de ocho horas diarias, y su valor también impacta de manera directa en jubilaciones, pensiones, asignaciones y prestaciones de la Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) .

Su monto lo define el Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, y el Gobierno nacional resolvió establecer, a través de la Resolución 9/2025 , los valores que regirán desde enero hasta agosto , con los incrementos mensuales ya definidos. A continuación, conocé los detalles.

Durante febrero de 2026, el SMVM pasó de $341.000 a $346.800 para los trabajadores mensualizados que cumplen la jornada legal completa.

En el caso de los trabajadores jornalizados, el valor mínimo se fija en $1.734 por hora . Este monto funciona como un piso obligatorio y ningún empleador puede pagar por debajo de esa cifra, independientemente del sector o la actividad.

La actualización de febrero forma parte de una serie de aumentos escalonados que ya fueron definidos oficialmente y que continuarán mes a mes hasta agosto de este año. De hecho, ya está previsto que en marzo volverá a subir y alcanzará los $352.400 , y la hora los $1.762 .

Impacto del SMVM en las prestaciones de ANSES

Jubilación mínima

En febrero 2026, con el aumento SMVM y el incremento del 2,85% otorgado por ANSES, el haber mínimo se ubica en $359.254,35. A este monto se le suma el bono de ingresos adicional de $70.000, lo que eleva el ingreso total a $429.254,34.

Este refuerzo busca ayudar a mitigar los efectos de la inflación y garantizar que los beneficiarios accedan a los bienes y servicios esenciales.

Jubilación máxima

En el otro extremo de la escala, la jubilación máxima pasó de $2.350.453,70 a $2.417.441,64 en este segundo mes del año. A diferencia de otras prestaciones, no recibe el bono de refuerzo de $70.000 , ya que el requisito para acceder es contar con un haber mínimo que no supere los $429.254,34.

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM)

La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), destinada a personas mayores de 65 años que no reúnen los años de aportes necesarios para jubilarse, se fija en $287.403,48. Con la incorporación del bono de $70.000, el ingreso total asciende a $357.403,48.

jubilados anses.jpg Depositphotos

Pensiones No Contributivas (PNC)

Las Pensiones No Contributivas le corresponden a personas que no pueden trabajar por razones de salud y se encuentran en situación de vulnerabilidad social, que sean madres de 7 o más hijos, o que tengan 70 años y no cuenten con cobertura previsional.

En febrero de 2026, el valor de la PNC por Invalidez y Vejez se ubica en $321.478,05 ($251.478,05 del haber actualizado + $70.000 del bono adicional) y para la de Madres de 7 hijos en $429.254,35 ($359.254,35 del monto general + $70.000 del extra).

Asignación Universal por Hijo (AUH)

El total de la Asignación Universal por Hijo (AUH) es de $129.096 por cada menor a cargo. Pero, en realidad, los titulares solo van a recibir el 80% del monto ($103.276,8), ya que el 20% restante lo retiene la entidad y se cobra en una única cuota con la presentación de la Libreta AUH.

Asignación Universal por Hijo con discapacidad

Para los casos de hijos con discapacidad, la AUH alcanza los $420.354 mensuales. Este monto más elevado responde a las mayores necesidades de cuidado y gastos que enfrentan las familias en estas situaciones.

auh-infancias.jpg

Prestación por Desempleo

El SMVM también impacta de manera directa en la Prestación por Desempleo. En febrero, el monto mínimo de este beneficio se fija en $173.400, equivalente al 50% del salario mínimo, mientras que el tope máximo alcanza los $346.800, es decir, el 100% del SMVM vigente.