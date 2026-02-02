El Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) volvió a actualizarse en febrero 2026. Es el ingreso base que debe percibir un trabajador registrado por cumplir una jornada laboral completa de ocho horas diarias, y su valor también impacta de manera directa en jubilaciones, pensiones, asignaciones y prestaciones de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
En cuánto queda el Salario Mínimo Vital y Móvil de febrero 2026
A través de la Resolución 9/2025, el Gobierno nacional definió las subas mensuales del ingreso mínimo desde enero hasta agosto inclusive.
-
Cuenta DNI renovó sus beneficios en febrero 2026: siguen los descuentos por temporada de verano en primeras marcas
-
Financial Times destacó un cambio histórico en el consumo argentino por las medidas de Milei
Su monto lo define el Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, y el Gobierno nacional resolvió establecer, a través de la Resolución 9/2025, los valores que regirán desde enero hasta agosto, con los incrementos mensuales ya definidos. A continuación, conocé los detalles.
Monto del Salario Mínimo Vital y Móvil en febrero 2026
Durante febrero de 2026, el SMVM pasó de $341.000 a $346.800 para los trabajadores mensualizados que cumplen la jornada legal completa.
En el caso de los trabajadores jornalizados, el valor mínimo se fija en $1.734 por hora. Este monto funciona como un piso obligatorio y ningún empleador puede pagar por debajo de esa cifra, independientemente del sector o la actividad.
La actualización de febrero forma parte de una serie de aumentos escalonados que ya fueron definidos oficialmente y que continuarán mes a mes hasta agosto de este año. De hecho, ya está previsto que en marzo volverá a subir y alcanzará los $352.400, y la hora los $1.762.
Impacto del SMVM en las prestaciones de ANSES
Jubilación mínima
En febrero 2026, con el aumento SMVM y el incremento del 2,85% otorgado por ANSES, el haber mínimo se ubica en $359.254,35. A este monto se le suma el bono de ingresos adicional de $70.000, lo que eleva el ingreso total a $429.254,34.
Este refuerzo busca ayudar a mitigar los efectos de la inflación y garantizar que los beneficiarios accedan a los bienes y servicios esenciales.
Jubilación máxima
En el otro extremo de la escala, la jubilación máxima pasó de $2.350.453,70 a $2.417.441,64 en este segundo mes del año. A diferencia de otras prestaciones, no recibe el bono de refuerzo de $70.000 , ya que el requisito para acceder es contar con un haber mínimo que no supere los $429.254,34.
Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM)
La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), destinada a personas mayores de 65 años que no reúnen los años de aportes necesarios para jubilarse, se fija en $287.403,48. Con la incorporación del bono de $70.000, el ingreso total asciende a $357.403,48.
Pensiones No Contributivas (PNC)
Las Pensiones No Contributivas le corresponden a personas que no pueden trabajar por razones de salud y se encuentran en situación de vulnerabilidad social, que sean madres de 7 o más hijos, o que tengan 70 años y no cuenten con cobertura previsional.
En febrero de 2026, el valor de la PNC por Invalidez y Vejez se ubica en $321.478,05 ($251.478,05 del haber actualizado + $70.000 del bono adicional) y para la de Madres de 7 hijos en $429.254,35 ($359.254,35 del monto general + $70.000 del extra).
Asignación Universal por Hijo (AUH)
El total de la Asignación Universal por Hijo (AUH) es de $129.096 por cada menor a cargo. Pero, en realidad, los titulares solo van a recibir el 80% del monto ($103.276,8), ya que el 20% restante lo retiene la entidad y se cobra en una única cuota con la presentación de la Libreta AUH.
Asignación Universal por Hijo con discapacidad
Para los casos de hijos con discapacidad, la AUH alcanza los $420.354 mensuales. Este monto más elevado responde a las mayores necesidades de cuidado y gastos que enfrentan las familias en estas situaciones.
Prestación por Desempleo
El SMVM también impacta de manera directa en la Prestación por Desempleo. En febrero, el monto mínimo de este beneficio se fija en $173.400, equivalente al 50% del salario mínimo, mientras que el tope máximo alcanza los $346.800, es decir, el 100% del SMVM vigente.
- Temas
- Salario Mínimo
Dejá tu comentario