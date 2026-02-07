Este importante supermercado ofrece grandes descuentos en perfumes árabes y ya están volando

Los perfumes árabes se volvieron furor en todo el mundo. Con sus aromas intensos y una duración prolongada, cada vez son más las personas que los eligen como una alternativa a las marcas clásicas que son muy caras y dominan el mercado.
Debido a esto, una reconocida cadena de supermercados sorprendió a sus clientes en su tienda online. La propuesta cuenta con grandes descuentos y una amplia variedad de opciones para distintos gustos, tanto femeninos como masculinos.
Los perfumes árabes con descuento que ofrece Carrefour
Carrefour activó una promoción exclusiva a través de su plataforma digital, con descuentos en más de 50 fragancias importadas. La compra se hace de forma online y el envío llega directo al domicilio, sin opción de retiro en sucursal. La oferta es por tiempo limitado y el stock varía según la demanda.
Dentro del catálogo aparecen marcas muy buscadas:
Lattafa Badee Al Oud For Glory EDP 100 ml: $57.000
Lattafa Yara EDP 100 ml: $57.000
Al Wataniah Sabah Al Ward EDP 100 ml: $49.000
Lattafa Ana Abiyedh Rouge 60 ml: $47.000
Asdaaf Ameerat Al Arab Prive Rose EDP 100 ml: $47.000
Armaf Club de Nuit Iconic 105 ml: $106.000
Armaf Odyssey Candee EDP 100 ml: $64.000
Afnan 9AM Pour Femme EDP 100 ml: $76.000
¿Por qué los perfumes árabes son furor?
El crecimiento de estas fragancias se explica por varias razones. Una de las principales tiene que ver con su composición. A diferencia de muchos productos occidentales, suelen contar con una mayor concentración de esencias, lo que permite que el aroma permanezca durante varias horas sobre la piel.
Los ingredientes también son importantes, algunas notas como oud, ámbar, almizcle, rosa, especias y maderas profundas generan perfumes intensos. Otro punto es la relación entre precio y calidad. A eso se le suma el diseño de los frascos, que llama la atención por su estética y sus detalles.
