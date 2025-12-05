Crisis industrial: casi la mitad de las empresas tuvo problemas con los pagos principales, según la UIA + Seguir en









La organización reveló datos desalentadores con respecto a las principales variables, con importantes retrocesos en el sector.

La industria enfrenta un presente con tensiones y una acrecentada crisis, aunque la visión hacia el futuro es positiva.

El 47,5% de las empresas reportó dificultades para cumplir al menos uno de los pagos principales, según la última encuesta de la Unión Industrial Argentina (UIA). Se trata de uno de los tantos datos negativos que demostró que la actividad industrial enfrenta un escenario de crisis y tensiones.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El informe, que consiste en datos de octubre y noviembre, registró que el Monitor de Desempeño Industrial (MDI) —un indicador adelantado de la actividad del sector— se ubicó en 43,8 puntos en octubre, valor que permaneció por debajo del umbral de expansión por decimocuarto relevamiento consecutivo. En esa línea, mostró un retroceso del 5,2% a nivel interanual. Entre los valores más bajos se encontraron Textiles, Metales comunes y productos de metal y Confecciones, cuero y calzado.

En líneas generales, se observó una contracción generalizada por parte de las empresas, provocada por datos en materia de ventas, pagos, abastecimiento y preocupaciones empresariales.

industria-fundicion Engañifa contable o realidad, más allá de las percepciones de cada uno, por ahora los medios y el establishment económico acatan el relato oficialista que el país no habría o estaría transitando un proceso recesivo. La crisis de la industria, en detalle En el plano productivo, el 40,3% de las empresas disminuyó su nivel de producción frente al promedio del tercer trimestre , mientras sólo el 21,3% lo aumentó.

, mientras sólo el 21,3% lo aumentó. El 47,4% de las firmas registró una caída en ventas internas —14 puntos más que en octubre del 2024—, contra el 21% que mostró un crecimiento. En cuanto a exportaciones , el 25,1% informó disminuciones y el 18,2% reportó incrementos.

de las firmas registró una —14 puntos más que en octubre del 2024—, contra el 21% que mostró un crecimiento. En cuanto a , el informó y el reportó incrementos. El empleo también sufrió retrocesos importantes. El 21% de las empresas redujo su dotación de personal , mientras que solo el 10,6% lo expandió. Asimismo, el porcentaje de empresas que adoptó reducción de turnos laborales ascendió al 23,5% , mientras el 7,7% aplicó suspensiones . Estos movimientos afectaron por igual a Micro, Pequeñas, Medianas y Grandes.

también sufrió retrocesos importantes. El , mientras que solo el 10,6% lo expandió. Asimismo, el porcentaje de empresas que adoptó ascendió al , mientras el aplicó . Estos movimientos afectaron por igual a Micro, Pequeñas, Medianas y Grandes. El 47,5% de las empresas reportó dificultades para cumplir al menos uno de los pagos principales : salarios, proveedores, compromisos financieros, servicios públicos o impuestos. Se presentaron más dificultades en impuestos, con 29,3%, y en proveedores, con 26,7%. Además, el 8,2% declaró atrasos en todos los pagos, el valor más elevado de la serie.

: salarios, proveedores, compromisos financieros, servicios públicos o impuestos. Se presentaron más dificultades en impuestos, con 29,3%, y en proveedores, con 26,7%. Además, el 8,2% declaró atrasos en todos los pagos, el valor más elevado de la serie. El 23,9% de los encuestados mencionaron la caída de la demanda de otras industrias como la mayor preocupación empresarial, y le siguió el aumento de costos , elegido por 19,3% de las compañías. Sin embargo, la contracción del consumo interno representó el principal eje de preocupación para el 40% del total.

como la mayor preocupación empresarial, y le siguió el , elegido por de las compañías. Sin embargo, la contracción del consumo interno representó el principal eje de preocupación para el del total. En cuanto a las expectativas empresariales, hubo una tendencia positiva: el 60,4% previó una situación mejor para su empresa en los próximos doce meses , el 57% anticipó mejoras en su sector y el 68,6% lo proyectó a nivel país. Estas mejoras se asociaron a un contexto económico más calmo tras las elecciones de octubre.

, el 57% anticipó mejoras en su sector y el 68,6% lo proyectó a nivel país. Estas mejoras se asociaron a un contexto económico más calmo tras las elecciones de octubre. En lo que respecta a decisiones de inversión, el 66,3% consideró que era un buen momento para innovaciones y procesos, el 48,4% para bienes de capital, el 44,3% para bienes de uso y el 39,6% para capital de trabajo. De esta forma, estas respuestas cuentan con un valor inferior a los últimos tres relevamientos.

Temas Industria