CAME pidió bajar las retenciones para producciones regionales Mediante notas a los ministros Matías Kulfas, Martín Guzmán y Luis Basterra, desde CAME piden que se incluyan a las producciones como arroz, maní, legumbres, tabaco, lácteos, algodón, y cítricos, entre otras, para que las retenciones no superen el 5%.