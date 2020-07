UIA pide bajar las retenciones y volver a los reintegros

En la videoconferencia de la que participaron alrededor de 50 referentes productivos, Bibini también solicitó financiamiento pre y posexportación. “Hay muchas empresas con capacidad exportable que no pueden dar sus primeros pasos. Tiene que haber un acompañamiento y una decisión política más concreta”, sostuvo.

Según la consultora FIEL, la industria retrocedió en el segundo trimestre a su nivel más bajo desde la salida de la convertibilidad, después de caer el 6,1% el mes pasado (ver más información en página 2). ”Venimos de dos años complicados, una pérdida importante en la competitividad, estamos con ciertas dificultades en lo que tiene que ver con la logística y el transporte”, indicó la representante de la UIA.

Gustavo Idígoras, Presidente de la Cámara Argentina de la Industria Aceitera, manifestó que “las medidas sanitarias están generando una traba a las exportaciones”. Además solicitó que se discutan esas limitaciones junto con las vinculadas a temas ambientales y sociales dentro del Consejo Exportador.

En diálogo con Ámbito, Idígoras explicó que su sector representa el 45% de las exportaciones y “la razón de ser del mercado agroindustrial es el acceso a los mercados internacionales”.

En ese mismo sentido, Dardo Chiesa, integrante de la mesa nacional de la carne y expresidente de Confederaciones Rurales Argentinas, sostuvo que “hay países como China que están requiriendo normas sanitarias que no son tales”. Al respecto agregó que “la carne no puede de ninguna manera ser vía de contagio del virus. Están pidiendo garantías que no son otra cosa que una barrera arancelaria”.

Al poner en marcha el consejo, el canciller Felipe Solá destacó la necesidad de una sociedad de las empresas con “un Estado que ayude, que esté en las buenas y en las malas”.

Según pudo averiguar Ámbito, Bolivia, Ecuador, Colombia, Ucrania, Bulgaria y Rumania son algunos de los países a los que Argentina apunta para aumentar la participación de sus exportaciones. También indicaron a este medio que “llegan muy pocos productos locales a África y América Central. Ahí hay mucho para crecer”.

En este marco, Solá recibió la adhesión de más de 100 cámaras empresariales que en una primera etapa serán divididas en quince mesas sectoriales. Desde el Gobierno adelantaron que designarán un funcionario para cada una y trazaron como objetivo “ampliar la cantidad de firmas exportadoras, que se vieron reducidas en los últimos años”.