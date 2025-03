Fausto Spotorno: “El FMI siempre pone algún mecanismo de intervención”

Fausto Spotorno, es economista y director del Centro de Estudios Económicos de OJF. En una entrevista exclusiva con Ámbito, habló de la inflación y si bien cree que puede perforar el 2%, indica ciertos reparos. Asume que la economía se encuentra en un proceso de cambios de precios relativos, que a medida que se concreta, es difícil que no impacte en el índice de precios.

Pero, más allá de esa discusión, que para mí es más un debate sobre cómo mostrar el número, lo cierto es que estos niveles de inflación en torno al 2% empiezan a ser mucho más difíciles de quebrar, sobre todo teniendo en cuenta que el Gobierno está reacomodando precios relativos. Cuando tenía 10% de inflación mensual, con un precio relativo que estaba 8% atrasado, los movimientos de esos precios relativos no te afectaban tanto.

Ahora, con estos niveles de inflación mucho más reducidos, con un ritmo de devaluación del tipo de cambio oficial del 1% y una brecha cambiaria del 15% o 13%, te das cuenta que todavía quedan muchos precios relativos por ajustar y te empieza a costar bajar la inflación.

Además de pensar en la carne, el tema va a estar en otros rubros, como la educación, y más adelante la salida del cepo, todos esos impactos externos te empiezan a ensuciar el número de bajas de inflación, pero eso no significa que en algún momento no vaya a perforar el 2%.

P.: ¿Cree que el mercado comparte esa mirada? Durante la semana pasada se vieron movimientos sobre el dólar futuro atribuidos, según consultoras, a la vuelta del crawling peg al 2%. Uno podría pensar que si la inflación pudiera romper el piso del 2%, entonces el ritmo de devaluación debería acompañar ese movimiento, y no subir.

F.S.: Yo creo que algo de eso pasa. Y hay otro tema más que está dando vueltas y es el acuerdo con el FMI. Quedó claro que va a haber plata fresca y eso es un dato muy importante, y acá viene el siguiente análisis: ¿Para qué pone plata fresca? ¿Qué te va a pedir el FMI a cambio de la plata fresca?.

El FMI no te va a decir que la plata fresca es para que siga todo igual, creo que atrás de esto viene la salida del cepo o algún tipo de flexibilidad.

P.: El FMI se mostró benevolente frente al incumplimiento de las metas fijadas bajo el acuerdo anterior y lo mismo hizo durante la gestión de Macri, comenzando por el monto otorgado. ¿Le parece que con este Gobierno podría adoptar una postura similar?

F.S.: En realidad, el FMI siempre te pone algún mecanismo de intervención. Recordemos que a Macri le puso dos mecanismos diferentes. Uno eran las licitaciones y el otro la flotación entre bandas y creo que va a venir por ahí la cosa. Ese es el punto del acuerdo que no conocemos y que va a ser sumamente relevante.

P.: ¿Considera saludable el nivel de hermetismo que mantiene el Gobierno sobre las condiciones del acuerdo?

F.S.: Sí, me parece saludable por las misma razones por las cuales creo que la “Ley Guzmán” es mala, porque supongamos que dentro del acuerdo haya metas para salir del cepo, bueno, eso no puede ser revelado si no será aprobado, porque se empieza a volver loco el mercado. En realidad, para cuando se revele el esquema de salida del cepo ya tendría que estar funcionando el acuerdo.

P.: Alejandro Werner, en una entrevista con Ámbito, planteó que el Fondo exageraba en su pedido de apoyo político y que debería empezar a reconocer el costo político cuando sus medidas no funcionan. ¿Qué piensa sobre esta idea?

F.S.: Es un punto súper interesante. La primera cosa que hay que tener en claro es que el FMI no te va a compensar los desmadres de la política local, esto es responsabilidad de cada gobierno. El FMI lo que pide como garantía son determinadas políticas, pero eso no significa que sean bien implementadas o que esas políticas funcionen.

En segundo lugar, es cierto que el FMI a veces funciona como una gran burocracia internacional, algo así como ARCA, esto es, aunque se equivoque, te dice pagame y después vemos.

P.: ¿Cómo ve la evolución de la actividad durante este año?

F.S.: La actividad se está recuperando. La pregunta es si va a volver a caer o las políticas económicas son lo suficientemente sólidas como para empezar a crecer de verdad, porque estamos todavía en modo recuperación.

Esta recuperación es heterogénea por lo que decíamos al principio, acá hay también un reordenamiento de precios relativos y eso significa que estamos reordenando no solamente los precios de la economía, sino también la forma en la que se gasta, consume produce y produce en Argentina.