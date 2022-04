Diálogos de Wall Street

P.: La Bolsa opina parecido. Desde que la Fed subió las tasas escaló el 9%. No le preocupó mucho el debate sobre la curva.

G.G.: Hoy acusó recibo de las palabras duras de Brainard, la aparición de Esther George con idéntico discurso, y la idea de que nos aguarda un sermón más agresivo que será machacado por una legión de oradores. Siéntese antes de leer las minutas porque el “timing” no parece casual.

P.: ¿Cuál cree que es el mensaje actualizado de la Fed?

G.G.: La intención es que la tasa de fed funds viaje rápido a un rango neutral.

P.: Que la Fed redujo de 2,50% a 2,40% en sus proyecciones.

G.G.: No me fijaría tanto en la aritmética del mapa de puntos. La Fed cambia de opinión. Ya lo escuchamos a Powell inmediatamente después de la última reunión, y sonó diferente. El mapa de puntos sugiere una tasa de 1,90% a fin de año; el discurso “aggiornado” dice entrelíneas, 2,50%; Bullard, el halcón más nervioso, hace campaña por 3%.

P.: Bullard quiso estrenar el alza de tasas con un salto de medio punto y el resto de sus colegas impuso otra visión, de un cuarto de punto.

G.G.: Sí, pero Bullard es el indicador líder. Guste o no. Medio punto es la dosis más probable para la suba del 4 de mayo. Digámoslo así, la Fed sigue los pasos del discurso de Bullard, y todos corren detrás de la inflación.

P.: Brainard y George dicen que la Fed puede aumentar las tasas y a la par iniciar la reducción de la cartera de bonos (QT). ¿Me equivoco o la Fed prefería moverse paso a paso? Y la secuencia suponía la no superposición. ¿No pensaba Ud. que la Fed iba a hacer una pausa antes de estrenar el QT?

G.G.: Ese era el guión original. Y sobrevivió a las primeras revisiones. Pero, ya ve, la Fed tiene prisa. Y plantea medio punto de suba más QT. La invasión a Ucrania, el juego de las sanciones y el shock del precio de la energía y los alimentos la fuerzan a dar una respuesta más rápida y dura.

P.: Aunque se trata de un shock de oferta, algo que la política monetaria no puede remediar.

G.G.: Aun así. La Fed no quiere que las expectativas de inflación se desanclen y sabe que todavía hay que corregir excesos de demanda. Por eso quiere llevar la tasa a un nivel neutral cuanto antes. No estamos en los ‘70. No será la Fed de Volcker, pero tampoco la de Burns.

P.: Las sanciones están en plena expansión después de las atrocidades de Bucha. No será muy sencillo compensar sus efectos. La energía que provee Rusia será su blanco, y no hay un sustituto cercano a precios estables.

G.G.: Con más razón entonces. Pero, por ahora, el pico del crudo fue 130 dólares el barril con el anuncio del embargo de EE.UU, y estamos lejos.

P.: La Bolsa no cree en lágrimas. Y sube desafiante. ¿Es un trampa “bear”?

G.G.: En el corto plazo, la información es poder. La economía resiste bien, aunque el consumo se tome un respiro. El último PMI de servicios se acelera en marzo. Las órdenes se acumulan y la actividad no da abasto. La inflación no está dañando la rentabilidad empresaria. Los salarios trepan mucho, pero el salario real cae. La Bolsa confía en los balances que veremos desde la semana próxima.

P.: De acuerdo, pero ¿cómo resistirá los vientos cruzados de la Fed y las presiones inflacionarias?

G.G.: Las presiones inflacionarias no van a ceder pronto. Y se fortalecen. La Fed apretará más. Los futuros asignan un 70% de chances a una tasa corta entre entre 2,50% y 3%. Y 10% a una tasa de 3,25%. En el corto plazo, la Bolsa sube a sabiendas de que esos factores se van a tornar más desfavorables y confía en una economía robusta, con margen para desacelerarse sin entrar en recesión. Pero si la inflación no afloja, la Fed tampoco lo hará.