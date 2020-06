El mejor de los mundos para los inversores

Periodista: Wall Street de parabienes. El mercado de trabajo ya no destruye empleos, y de prisa comienza a crearlos. La Fed le pone un piso a la compra de bonos, el QE, y compromete no menos de 120 mil millones de dólares por mes de expansión monetaria. Y la Bolsa, alta en el cielo, no tiene techo que la detenga, ni siquiera sensación de mareo.