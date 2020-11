Carta de Intención: Gobierno y FMI ya negocian tasa

La voluntad de acercarse más a un facilidades extendidas que a un stand by fue formalizada por el propio Martín Guzmán en los primeros días de fiscalización del FMI durante la actual visita de Luis Cubeddu y Julie Kozac. El responsable del caso argentino y la gerente Ad Hoc para el Hemisferio Occidental recibieron oficialmente de parte del ministro el pedido de llegar a una Carta de Intención para un acuerdo del tipo facilidades extendidas. Lo cual no quiere decir que se acepte la petición. Lo que el FMI tiene en mente sería eventualmente aceptar un acuerdo sin precedentes en el organismo, a partir de la intervención directa de la responsable máxima, Kristalina Georgieva, que a su vez recibió la presión hasta de Francisco para que acepte el pedido argentino. Como adelantó este diario, lo que pretende Alberto Fernández es replicar el acuerdo de septiembre de 2003 que firmaron Néstor Kirchner y el entonces titular del FMI, Horst Köhler, y que también había sido inédito para la historia del organismo hasta ese momento. El presidente argentino negoció directamente con George W. Bush y con el economista alemán que dirigía el Fondo un plan de pagos bajo las condiciones de facilidades rxtendidas. Kirchner lo consiguió; pero sin una rebaja sustancial de los intereses, aplicándose una tasa de 4,5%, y partiendo la diferencia entre lo que se cobraba entonces entre un stand by y un facilidades extendidas. Las tasas actuales del FMI son sensiblemente menores, y navegan entre el 4 en un stand by y el 2% máximo en un facilidades extendidas. Argentina podría lograr acercarse al segundo nivel si obtiene el suficiente apoyo político dentro de los integrantes del board. Pero deberá antes cerrar los lineamientos generales y las metas macroeconómicas que se incluirán en la Carta de Intención. Antes tendrá que conseguir que Cubeddu y Kozac, junto con el mexicano-cordobés director del Fondo para el Hemisferio Occidental, Alejandro Werner, acepten que lo que propone Argentina pueda ingresar, al menos en los términos básicos, en las consideraciones de un facilidades extendidas.