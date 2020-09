Héctor Torres: "Se requiere un programa flexible que evite pedir waivers cada tres meses"

Periodista: ¿Qué impresión le da la nueva visita de funcionarios del FMI?

Héctor Torres: La característica de la misión del FMI es que necesitan saber cuál es el plan para poder elaborar una propuesta de programa. No pueden inventarlo. Tienen que basarse en lo que el Gobierno quiera hacer y ver cómo puede financiarse y hacerlo aprobar por el resto del staff. El primer objetivo es ese, ver qué es lo que quiere el Gobierno y cómo complementar eso con financiamiento. Y lo segundo, seguramente, es que van a querer evaluar a la luz de conversaciones con el sector privado y con analistas las posibilidad que vea la sociedad civil de que ese plan se cumpla. Eso se incluye en los Criterios Excepcionales de Acceso que fija el FMI.

P.: Es decir que está previsto que hagan reuniones con empresarios y analistas...

H.T: Va a ser importante los contactos que mantengan con empresarios, sectores sindicales y analistas económicos para ver lo que notan del Gobierno. Seguramente van a hacer esa evaluación.

P.: ¿Qué importancia tiene el Presupuesto que se presentó al Congreso?

H.T.: El presupuesto es parte de un plan, porque tiene proyecciones, pero no es un plan en sí. Uno no le puede pedir dinero al FMI sin explicarle qué va a hacer con él. El Presupuesto es una estimación de recaudación, gastos, tasas de interés pero hay que decir que van a hacer para llegar ahí. Esa parte no la puede inventar el staff, tiene que ser nuestra.

P.: Si la Argentina adoptara un programa de largo plazo debería asumir una serie de compromisos. ¿Cree que el gobierno los podría asumir?

H.T.: Eso puede ser otra cosa. Pero hay otro tema. Estamos en un contexto de enorme incertidumbre a nivel internacional y doméstico. Por lo cual creo que cualquier programa con el Fondo debería incluir algún mecanismo de monitoreo y de revisión periódica para evitar que cada tres meses estemos pidiendo waivers. Cuando se hace un plan económico y se tiene un programa con el FMI en una situación inédita como esta, donde nadie sabe cuándo termina la pandemia, todas las estimaciones, incluidas las del propio FMI, son revisadas permanentemente. Entonces se está en una situación en la cual se requiere tener cierta flexibilidad en el plan y el programa. Si no la tenés es muy probable que cada tres meses haya algún incumplimiento. Eso sería un desastre, porque cada waiver genera volatilidad y desconfianza del mercado. Creo que este va a ser un programa difícil.

P: ¿Cómo sería ese monitoreo?

H.T.: Lo que creo que se debe incluir es una cláusula que diga va a va haber una revisión periódica de las metas, no de los objetivos de largo plazo que son más estables. Debería haber una especie de comisión integrada por miembros del Gobierno y del staff que permita una adaptación de las metas, navegando en este mar de incertidumbre. Se incluyen todas las metas muy coyunturales como recaudación fiscal y políticas monetarias.

P: Guzmán planteaba que no quería pagarle al FMI hasta 2024 ¿Es posible eso?

H.T: No se puede dejar de pagar al FMI. Lo que falta acá es la palabra “neto”. Imagino que es la única manera de interpretarlo. Lo que está diciendo es que “no quiero pagos netos hasta 2024”. Léase, que lo que va a buscar es un acuerdo en el que el FMI le preste un dinero equivalente al que le tiene que pagar, si consigue que los pagos sean neutros sería un gran éxito. Pero siempre algún pago neto habrá que hacer. Sobre todo tiene que ser neutro en relación a la amortización. Tiene que haber una correlación temporal entre los pagos y los desembolsos.