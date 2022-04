Macron vs Le Pen: dos modelos económicos para combatir una inflación galopante

Macron se muestra como un líder estable en tiempos de crisis y reformista; Le Pen ha apostado por presentarse como la defensora del poder adquisitivo, en un contexto de inquietud por el auge de los precios de la energía y de la alimentación.

Entre las medidas propuestas por Macron en el último tiempo para combatir las presiones inflacionarias propone seguir limitando la suba de precios del gas y la electricidad ademas de indexar las pensiones a la inflación. Entre otras medidas económicas incluye la supresión de la Cotización sobre el Valor Añadido de las empresas, el fin de canon de licencia de televisión y postergar el alza de la edad jubilatoria de los 62 a 65 años (una reforma en suspenso por la pandemia).

La caída de las acciones francesas y la subida de los rendimientos de los bonos en los días previos a la primera vuelta demuestra que no se puede descartar una victoria de Marine Le Pen. En caso de que esto ocurriera, se espera una reacción más negativa por parte de los mercados, que perciben a la candidata de extrema derecha como menos fiable en términos de finanzas públicas. Su programa incluye el adelanto de la edad de jubilación a los 60 años para los que empezaron a trabajar antes (costo estimado de 26.000 millones de euros), la reducción del IVA sobre la energía (10.000 millones de euros) y un préstamo público a interés cero para promover la propiedad de la vivienda (13.000 millones de euros).

La visión económica de la líder de ultraderecha ha mutado. Sus ideas sobre la salida del euro o de un sistema de retiro a los 60 años se han reducido a “proteger” a sus conciudadanos de los efectos de la inflación. Un paquete de propuestas que suelen ser tentadoras, como la reducción del impuesto sobre la energía y los combustibles, exenciones impositivas, quita de tasas a productos básicos, reducción de aportes patronales para empleadores que suban salarios, entre las mas promocionadas.

El costo de vida ha sido identificado como el tema más relevante para los franceses en esta elección, a medida que Francia afronta su mayor inflación desde finales de los 90. La tasa de inflación interanual del país presidido por Emmanuel Macron se ha situado en marzo en el 4,5%, frente al 3,5% registrado el mes anterior, como consecuencia de la aceleración de las subidas de precios de la energía y de los alimentos en un contexto marcado por la guerra en Ucrania, según ha informado el Instituto Nacional de Estadística y Estudios Económicos (Insee). Pese a que no es la mayor en los países de la Eurozona, sí está golpeando de lleno a la economía. Marine Le Pen no es apoyada por el "círculo rojo" inversor, la consideran "populista". "Las políticas que quiero implementar no están destinadas a los mercados bursátiles, lo que será un cambio respecto a Emmanuel Macron. No son los mercados los que crean empleos", desafió Le Pen, antes del debate presidencial.

Frente a la situación económica que atraviesa Europa, Le Pen propone atacar la inflación y mejorar el poder adquisitivo de los franceses. Pero los inversores creen que el eventual triunfo de Le Pen representaría un panorama sombrío para las bolsas europeas. Además, temen que las medidas económicas de Len Pen incentiven aún más la inflación y provoquen una suba de los tipos de referencia del Banco Central Europeo y de la Reserva Federal estadounidense.

Macrón, por su parte, ya más desgastado por la gestión endureció su discurso: el candidato ha prometido recortar el gasto público de 60.000 millones de euros (64.000 millones de dólares) al año, en parte haciendo más eficiente al gobierno. Dijo que eliminaría hasta 120.000 empleos públicos que ya no se ocuparían al retirarse los trabajadores que los ocupan actualmente. Macron es un defensor del libre comercio y ha hecho campaña a favor de un acuerdo entre la Unión Europea y Canadá. Por último aseguró que pondría a consideración cambios a la semana laboral de 35 horas.