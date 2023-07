Gasoducto, etapa II: completan el financiamiento para llevar gas al norte y exportar

Además del autoabastecimiento, otro punto es el ahorro de divisas por los menores costos. Fuentes oficiales afirmaron que implicará un ahorro de u$s 3.500 millones para los próximos tres años, por año por lo que dejará de pagarse a Bolivia. Y, a partir de 2025, de u$s 2.200 millones cada año. Además, desde el Ministerio de Economía, que encabeza Sergio Massa, agregan que será energía con un precio 70% menor al de Bolivia. El precio de venta del gas inyectado localmente es de u$s 3,79 MM/Btu, contra u$s 11,32 del gas natural importado, y muy inferior a los u$s 18,24 del GNL, según los últimos datos a mayo del monitor de subsidios a la energía de la oficina de presupuesto del congreso (OPC).