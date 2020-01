Cauta espera en las tranqueras

Por supuesto que los asuntos que llevó Matías de Velazco al encuentro fueron otros, como el de seguridad rural (que será tratado directamente con el ministro Berni), los avances en las obras del Salado, el mejoramiento de los caminos rurales, o la Comisión Tributaria para elaborar la Ley Fiscal bonaerense que ya había propuesto el exministro Hernán Lacunza, y que debería estar operativa a más tardar a mediados de año para abordar uno de los asuntos más sensibles para cualquier empresa y para la propia administración pública, tal el caso de los impuestos. Por caso, allí deberían removerse el complementario del inmobiliario rural, o la Ley de Herencia de Scioli, que siguen pendientes, entre varios otros puntos. Lo que no se sabía en el momento en que se trató el conflictivo tema del ordenamiento en la aplicación de agroquímicos (ya que cada municipio quiere aplicar su “receta” y, en general con escaso o nulo conocimiento técnico, es que la vecina La Pampa (que también está incluida en Carbap) se iba a despachar justo el mismo día con una insólita “prohibición” directa de venta de agroquímicos en toda la provincia, que fue saludada “efusivamente” por el titular de Ambiente, Juan Cabandié, a pesar de que la primera perjudicada es la propia provincia que, incluso, podría caer así en incumplimientos de leyes sanitarias vigentes a nivel nacional.

La alarma no tardó en correr en toda la cadena productiva y podría disparar urgentes reuniones de parte de los dirigentes máximos de los productores con varios gobernadores, a fin de evitar que se adopten resoluciones de fuerte impacto negativo para la producción y contra la libertad de comercio cuando, en realidad, tanto Ambiente como Agricultura deberían sancionar a los fabricantes de agroquímicos por el atraso en la implementación de los centros de acopios de bidones vacíos, eje de toda la cuestión.

… que no fue la única conmoción en el sector ya que ayer también se conoció otra prohibición largamente postergada, aunque en este caso es razonable, que impide transportar medias reses “al hombro”, histórico método para bajar mercaderías en las carnicerías. Por supuesto que el tema no sería necesario si se cumpliera con la vieja Ley Federal de Carnes que implica, entre otras cosas, el transporte de carne a no más de 4º C de temperatura en el núcleo, lo que obligaría per sé a cortes menores que una media res, y hasta el envasado que se intentó con la modernización del comercio y que fue rechazado por matarifes y comercios, arguyendo mayores costos lo que, seguramente, también ocurrirá ahora. Ahora, con Resolución 13/2020 del Ministerio de Trabajo de la Nación, se prohíbe el traslado de medias reses o cortes de carne (de todas las especies) superiores a los 25 kilos sin asistencia mecánica. Mucho más distendida (para los productores) es la situación del trigo con mercados muy firmes a pesar del aumento mundial de la producción. Sin embargo, la suba de la demanda y de las exportaciones consolidaron las cotizaciones que, localmente, están recibiendo a sostén adicional de la exportación, aunque los más complicados parecen ser los molinos harineros, que en este ciclo muestran compras muy inferiores a las de otros ciclos. Según datos de la Bolsa de Bahía Blanca, finalizada la reelección del cereal, la cosecha superó los 18 millones de toneladas, mientras que la exportación lleva comprado, aproximadamente, el 70%, similar a hace 12 meses.

La entidad destaca, sin embargo, que la molinería lleva 7,7% vs. 25% entonces; y los productores que en enero del año pasado tenían apenas 4% de los producido, ahora tienen el 20%. También la soja está recuperando parte del terreno perdido, a partir de las últimas lluvias, aunque igual la cosecha estimada sigue en alrededor de 52-54 millones de toneladas, bien distinto a Brasil, que está a punto de convertirse en el primer productor mundial de la oleaginosa al alcanzar un récord de 123 millones de toneladas, superando así por primera vez a los Estados Unidos.