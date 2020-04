Crece la figura de Cecilia Todesca como coordinadora

En medios de la Casa Rosada se comenta que -habiendo ya tomado el Gobierno de Alberto Fernández la decisión de prorrogar la cuarentena- la discusión ahora pasa por si se anuncia una extensión por dos semanas o por un lapso mayor. El tema no deja de preocupar a los empresarios que, sin dejar de reconocer la importancia de las medidas sanitarias, advierten sobre el daño económico que implican las medidas de aislamiento. En particular, temen que las restricciones puedan llevar a “un punto sin retorno en el que el daño sea irreparable”. Dicho de manera directa, que no se llegue a la quiebra de una gran mayoría de empresas y comercios con la consiguiente pérdida de capital y fuentes de trabajo.