Atacaron con una sustancia desconocida a Ilhan Omar, la congresista amenazada de muerte tras críticas de Donald Trump

Fue rociada con un líquido durante una asamblea pública en Minneapolis. La legisladora continuó su discurso entre aplausos y condenas políticas.

Ilhan Omar fue rociada con una sustancia no identificada durante una asamblea con vecinos en Minneapolis.

La congresista demócrata Ilhan Omar fue atacada cuando un hombre la roció con una sustancia no identificada durante una asamblea pública en Minneapolis , pero decidió continuar con su discurso tras la intervención inmediata del personal de seguridad, que redujo al agresor y lo retiró del recinto ante el aplauso de los asistentes.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El episodio ocurrió durante el primer cabildo del año que Omar encabezaba en un centro comunitario del norte de Minneapolis. La legisladora acababa de comenzar su intervención cuando un hombre , ubicado en la primera fila, la roció con un líquido utilizando una jeringa.

El personal de seguridad actuó de inmediato, redujo al agresor y lo escoltó fuera de la sala sin que el evento fuera suspendido. El hombre fue retirado mientras la congresista retomaba la palabra frente a su electorado.

El agresor fue reducido por el personal de seguridad y retirado del recinto ante el aplauso de los asistentes.

“Aprendí desde muy joven que no hay que ceder ante las amenazas” , dijo Omar al continuar con su discurso tras el incidente.

Lejos de interrumpir la asamblea, la congresista reafirmó su postura y llamó a no desviar el foco del encuentro. “Nos mantendremos resilientes ante cualquier cosa que nos arrojen” , expresó ante los asistentes.

En imágenes que circularon en redes sociales, se observa cómo algunas personas sentadas detrás del estrado le sugirieron que se revisara antes de seguir hablando, pero Omar rechazó la interrupción. “Por favor, no dejen que se lleven el espectáculo”, pidió.

Luego, sin mencionar directamente al agresor, volvió a referirse al ataque: “Esta es la realidad que la gente como este hombre feo no entiende: somos fuertes en Minnesota y nos mantendremos resilientes ante cualquier cosa que nos arrojen”.

Ilhan Omar.jpg Pese al incidente, la congresista decidió seguir hablando frente a sus electores. Bloomberg

Condenas políticas y clima de tensión social

El hecho ocurrió en un contexto de fuerte tensión social en Minneapolis, donde este mes murieron dos ciudadanos estadounidenses en el marco de una ofensiva del ICE contra la inmigración que derivó en protestas.

El ataque contra Omar generó una rápida condena de dirigentes de distintos espacios políticos. El alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, calificó el episodio como “inaceptable”.

muertos ice

“La violencia y la intimidación no tienen cabida en Minneapolis. Podemos discrepar sin poner en riesgo a la gente”, declaró Frey, y advirtió que ese tipo de comportamientos “no será tolerado en nuestra ciudad”.

“Por mucho que discrepe vehementemente de su retórica (y lo hago), ningún funcionario electo debería sufrir agresiones físicas. Esto no es lo que somos”, afirmó.

El discurso previo de Ilhan Omarcontra el ICE

Momentos antes del ataque, Omar había pronunciado un discurso crítico contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). “El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas no se puede reformar. No se puede rehabilitar. Debemos abolirlo definitivamente. Y la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Kristi Noem, debe renunciar o enfrentar un juicio político”, dijo desde el estrado.

Al finalizar el evento, la congresista volvió a referirse al episodio ante la prensa. “He sobrevivido a la guerra. Y definitivamente sobreviviré a la intimidación y a todo lo que esta gente crea que pueda lanzarme, porque así soy”, declaró.