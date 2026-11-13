Ahorro para jubilados de ANSES en noviembre de 2026: qué supermercados ofrecen rebajas de hasta 35% y cómo cobrar los reintegros de $40.000 + Agregar ámbito en









Estas promociones comerciales a través de tarjetas bancarias permiten reducir tus gastos de cada día.

Los jubilados y pensionados pueden aprovechar distintas promociones para reducir sus gastos cotidianos. Magnific

Los jubilados y pensionados que cobran sus haberes a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) cuentan durante noviembre de 2026 con distintas alternativas para aliviar el costo de las compras habituales. Los beneficios forman parte de un programa de descuentos en comercios adheridos y se complementan con promociones de entidades financieras.

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Las ofertas abarcan productos de almacén, alimentos, perfumería y limpieza, pero las condiciones cambian según el establecimiento, el medio de pago y el banco donde se acreditan los haberes. Por eso es fundamental conocer los porcentajes, las restricciones y los límites de devolución antes de pasar por la caja.

Las compras en supermercados representan una parte importante del presupuesto de los adultos mayores. Magnific Cadena por cadena: los descuentos vigentes en góndola y los topes de devolución El programa Beneficios Capital Humano - ANSES permite acceder a rebajas en las cadenas principales de supermercados del país. Las promociones generales empiezan en el 10% y, en algunos establecimientos, incluyen descuentos especiales para determinados productos. Durante noviembre de 2026, los beneficios informados son los siguientes:

Disco, Jumbo y Vea: 10% de descuento general y 20% en artículos de perfumería y limpieza, sin tope de reintegro

Coto y La Anónima: 10% de descuento general sin límite de devolución, con exclusiones para determinados productos

Josimar: 15% de descuento general sin tope, sujeto a las condiciones comerciales de la cadena

Carrefour: 10% de descuento, con un tope de devolución de $35.000

Chango Más: 10% de ahorro en productos de consumo masivo, con un límite de reintegro de $15.000

Día: 10% de descuento, con un tope de $2.000 por transacción Estas rebajas son automáticas, pero no todas las promociones se aplican sobre la totalidad de los productos. Algunas cadenas excluyen artículos específicos o establecen condiciones según los días de compra y las sucursales participantes.

Los medios de pago electrónicos ofrecen alternativas para administrar los consumos habituales. ANSES Cuáles son los únicos requisitos para activar el beneficio en la caja Para acceder a los descuentos generales, los jubilados y pensionados deben pagar con la tarjeta de débito vinculada a la cuenta bancaria donde reciben sus haberes de ANSES. El procedimiento no requiere una inscripción previa ni la presentación de formularios en las oficinas del organismo. Los pasos son:

hacer la compra en un supermercado o comercio adherido

verificar que los productos seleccionados estén incluidos en la promoción

abonar con la tarjeta de débito asociada a la cuenta previsional

controlar el ticket para comprobar que se aplicó el descuento correspondiente En determinados casos, el establecimiento puede solicitar el DNI para corroborar la identidad del titular. La rebaja puede reflejarse directamente en el comprobante de compra o acreditarse posteriormente como reintegro, según las condiciones de la promoción. ANSES cuenta con iniciativas pensadas para acompañar el poder adquisitivo de los beneficiarios. Magnific Reintegros bancarios: cómo sumar promociones extra con tarjetas y billeteras virtuales Además de los descuentos ofrecidos por los supermercados, algunas entidades financieras cuentan con beneficios adicionales para quienes cobran sus jubilaciones y pensiones en esos bancos. Banco Patagonia ofrece promociones de hasta el 35% de ahorro en supermercados adheridos, con reintegros que pueden alcanzar los $40.000 mensuales, de acuerdo con las condiciones de cada campaña. Las alternativas principales para noviembre son: Banco Patagonia: hasta 35% de descuento, con un tope mensual de reintegro de hasta $40.000

Banco Supervielle: 20% de ahorro los martes en Jumbo, Disco, Vea y Chango Más, con un tope de $25.000 pagando con débito o $15.000 mediante QR

Banco Galicia: hasta 25% de descuento y tres cuotas sin interés, con un límite mensual de reintegro de $20.000 en supermercados

Banco Nación: 5% adicional en comercios adheridos, con un máximo de $5.000 semanales y $20.000 mensuales, utilizando tarjetas de débito o crédito mediante BNA+ MODO También se encuentra disponible una promoción de Banco Provincia, que contempla un 5% de descuento adicional con Cuenta DNI en supermercados participantes, con un tope de $5.000 por semana y por persona. Para acceder a estos beneficios bancarios, es necesario usar el medio de pago indicado en cada promoción. Además, los descuentos bancarios no siempre son acumulables con otras promociones. Antes de comprar conviene verificar el día de vigencia, el medio de pago habilitado y el tope de devolución.

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