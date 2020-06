Leve mejora en la distribución del ingreso en el primer trimestre

En el primer trimestre el ingreso promedio per cápita de la población alcanzó los $19.916, mientras la media fue de $14.500.

El 50% de los hogares tenía ingresos de hasta $ 42.886 y no llegaba a cubrir el costo de la canasta total de $ 41.994,86 para no caer en la pobreza. El 50% de los hogares tenía ingresos de hasta $ 42.886 y no llegaba a cubrir el costo de la canasta total de $ 41.994,86 para no caer en la pobreza.

El coeficiente de Gini, que mide el grado de desigualdad a través del ingreso, se ubicó en el primer trimestre del año en 0,444 (cuanto más se acerca a cero, más igualdad).

Según el informe oficial la suma total de ingresos de la población creció 49,6% en relación con igual trimestre de 2019, donde los ingresos laborales crecieron 44,6% y los no laborales, 63,2%.

El ingreso promedio de los sectores más pobres, del primer al cuarto decil, fue de $11.650, en el medio (del 5 al 8) de $30.754 y el del estrato alto (9 y 10) a $77.083.

En la población ocupada el ingreso salarial promedio fue de $30.080, que implicó un aumento interanual de 45,7%, por debajo de la inflación del 53,8% del año anterior, la más alta de los últimos veintiocho años.

El ingreso promedio de los asalariados que tienen descuento jubilatorio fue de $37.519, con una suba interanual del 46,9% y en el sector del trabajo informal o en negro el promedio llegó a $15.980, con un alza interanual del 42,7%.

Según la encuesta de distribución del ingreso que distribuyó el organismo los varones tienen un ingreso promedio de $36.695 mientras que el de las mujeres es de $ 28.279. Según la encuesta de distribución del ingreso que distribuyó el organismo los varones tienen un ingreso promedio de $36.695 mientras que el de las mujeres es de $ 28.279.