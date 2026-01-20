Escándalo en Japón: investigan a la actriz Ryoko Yonekura y su novio argentino por una causa de drogas

La figura central de la TV japonesa fue remitida a una fiscalía por presunta violación a la Ley de Control de Narcóticos. También está acusado un bailarín argentino, señalado como su pareja, quien habría abandonado el país.

La causa contra la actriz japonesa Ryoko Yonekura llegó formalmente este martes a una fiscalía de Japón , bajo sospecha de violación a la Ley de Control de Narcóticos . El expediente también involucra a un bailarín argentino, quien convivía con la artista y, según medios locales, ya no se encontraría en el país.

La información fue difundida por FNN Prime Online, medio perteneciente al grupo Fuji Television Network, uno de los conglomerados televisivos más importantes de Japón. Según esa publicación, el argentino acusado junto a Yonekura, identificado como Gonzalo, habría abandonado territorio japonés, mientras continúa la investigación.

De acuerdo con el reporte, la Oficina Regional de Control de Narcóticos del Kanto-Shin’etsu, dependiente del Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar, llevó adelante un operativo que incluyó allanamientos en dos viviendas vinculadas a la actriz y a su presunta pareja. En esos procedimientos, las autoridades incautaron sustancias que posteriormente fueron identificadas como drogas ilegales .

El caso fue remitido a la fiscalía mediante el procedimiento conocido como shorui sken, lo que implica que la policía envió el expediente a los fiscales para que evalúen si existen elementos suficientes para formular cargos formales. Esta instancia no equivale a una condena ni garantiza la apertura de un juicio: la decisión queda ahora en manos del Tribunal de Distrito de Tokio.

En diciembre de 2025, Yonekura difundió un comunicado público en el que confirmó que su domicilio había sido allanado con orden judicial y aseguró que colaboraría plenamente con la investigación. En ese texto sostuvo que, hasta ese momento, entendía que la causa había alcanzado un “primer punto de cierre” debido a su colaboración continua con las autoridades.

Ryoko Yonekura tango japon Ryoko Yonekura y Gonzalo junto al staff de un show de tango en Japón.

La investigación había sido anticipada en octubre por la revista Shukan Bunshun, uno de los medios de investigación más influyentes de Japón, que reveló la existencia de una pesquisa formal por tenencia ilegal de drogas. Ese mismo informe indicó que en la vivienda allanada Yonekura convivía con un ciudadano argentino, a quien describieron como su pareja.

En redes sociales, la actriz había compartido una imagen del espectáculo de tango Disfruta-Disfruta, en el que participó junto al bailarín argentino y otros artistas. Según FNN Prime Online, las autoridades ahora intentan determinar si existió posesión conjunta de estupefacientes.

La cobertura mediática subraya que, pese al avance procesal, no hay confirmación de acusación formal ni sentencia, y que el futuro del caso dependerá del análisis que realicen los fiscales sobre las pruebas reunidas.

Quién es Ryoko Yonekura, la actriz japonesa investigada por drogas

El impacto del expediente es significativo en Japón, donde Ryoko Yonekura es una figura central del entretenimiento desde la década de 1990. Nacida el 1 de agosto de 1975 en Yokohama, inició su carrera tras ganar un concurso de modelos y se consolidó como actriz en televisión, cine y teatro.

Su mayor reconocimiento llegó con la serie Doctor-X: Gekai Daimon Michiko, emitida desde 2012, donde interpretó a una cirujana brillante. El programa fue uno de los mayores éxitos del prime time japonés en la última década. Además, en 2019, protagonizó durante 16 funciones el musical Chicago en Broadway, convirtiéndose en una de las pocas actrices japonesas en liderar una producción de ese nivel en Estados Unidos.