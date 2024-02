Javier Milei aseguró que el Gobierno no definirá por decreto el salario mínimo

"No me van a ver fijando ningún precio", dijo el presidente Javier Milei. Rechazó así la posibilidad de definir por decreto un aumento del Salario Mínimo, Vital y Móvil, luego del fracaso de la reunión entre gremios y empresarios.

Ayer se frustró la reunión entre referentes empresariales y sindicales en la que se debía definir el aumento del salario mínimo, que es de $156.000. Los gremios esperaban un incremento de 85% para llevarlo a $288.600. Pero aseguraron que los empleadores no hicieron propuesta alguna

