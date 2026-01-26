La OMS criticó a Donald Trump por sacar a EEUU del organismo: "Pone en peligro la seguridad mundial"

El titular de la organización, Tedros Adhanom Ghebreyesus, desmintió los argumentos que usó Washington para justificar su salida. Y le pidió a la Casa Blanca que revea su decisión.

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS) , Tedros Adhanom Ghebreyesus , criticó la salida de Estados Unidos del organismo dispuesta por el gobierno de Donald Trump la semana pasada y tildó de "falsos" los argumentos esgrimidos por la Casa Blanca en relación al Covid-19. En ese sentido, pidió a la administración republicana que revierta su decisión ya que "pone en peligro la seguridad mundial" .

En su cuenta de la red social X, destacó el vínculo entre la OMS y el país norteamericano, pese a los recientes desacuerdos con la Casa Blanca: "Estados Unidos de América ha contribuido significativamente a muchos de los mayores logros de la OMS, incluida la erradicación de la viruela. La OMS siempre ha colaborado con Estados Unidos y todos sus Estados Miembros, con pleno respeto a su soberanía".

No obstante, cuestionó las explicaciones del gobierno de Trump sobre el retiro de Estados Unidos del organismo. "La OMS lamenta la notificación de retirada de Estados Unidos de la OMS, una decisión que pone en peligro la seguridad tanto de Estados Unidos como del mundo", dijo.

En sus declaraciones, Estados Unidos citó como una de las razones de su salida a las presuntas “fallas de la OMS durante la pandemia de COVID-19” , incluyendo “obstruir el intercambio oportuno y preciso de información crítica” y que la OMS “ocultó dichas fallas”. "Lamentablemente, las razones esgrimidas para justificar la decisión de Estados Unidos de retirarse de la OMS son falsas", marcó.

En el comunicado, la OMS dijo haber actuado "con rapidez" y haber compartido "toda la información disponible de forma rápida y transparente con el mundo" , además de haber asesorado a los Estados Miembros basándose en la mejor evidencia disponible.

"La OMS recomendó el uso de mascarillas, las vacunas y el distanciamiento físico, pero en ningún momento recomendó el uso obligatorio de mascarillas, la vacunación obligatoria o los confinamientos. Apoyamos a los gobiernos soberanos para que tomaran decisiones que consideraban en el mejor interés de su población, pero las decisiones fueron suyas", señalaron.

"Esperamos que Estados Unidos vuelva a participar activamente"

Entre sus argumentos para abandonar la OMS, EEUU afirmó que ha seguido "una agenda politizada y burocrática impulsada por naciones hostiles a los intereses estadounidenses". "Esto es falso. Como organismo especializado de las Naciones Unidas, gobernado por 194 Estados Miembros, la OMS siempre ha sido y sigue siendo imparcial y existe para servir a todos los países, con respeto a su soberanía y sin temor ni favoritismo", retrucó la organización.

"Esperamos que Estados Unidos vuelva a participar activamente en la OMS en el futuro. Mientras tanto, la OMS mantiene su firme compromiso de colaborar con todos los países en el cumplimiento de su misión fundamental y mandato constitucional: el derecho al más alto nivel posible de salud como derecho fundamental para todas las personas", agregó en esta línea.

Los dichos de la máxima autoridad de la OMS se produjeron después de que el país norteamericano formalizara su salida, luego de las críticas contra el organismo por su desempeño en distintas "crisis sanitarias mundiales" y debido a "su falta de independencia frente a la influencia política indebida" de otros países integrantes.

La medida se sumó a la reciente decisión de Trump de retirar a su país de 66 organizaciones internacionales, una estrategia que Milei elogió como parte de la "nueva edad de oro" para las naciones soberanas.

En Europa, la noticia fue recibida con preocupación: desde Ginebra, diplomáticos de la UE ya analizan cómo cubrir el déficit financiero para evitar el colapso de programas críticos en África y el Sudeste Asiático.

Consecuencias para la OMS y la salud mundial

La salida estadounidense provoca una crisis presupuestaria en la OMS. Washington fue históricamente su mayor financiador, aportando alrededor del 18% del presupuesto global, y su partida obligará a reducir a la mitad el equipo directivo y a recortar presupuestos y proyectos en toda la agencia. Además, se prevé que la OMS prescindirá de una cuarta parte de su personal a mediados de este año.

Bill Gates, presidente de la Fundación Gates, afirmó en Davos: “No creo que Estados Unidos vuelva a la OMS en un futuro próximo. El mundo necesita a la Organización Mundial de la Salud”. Por su parte, Kelly Henning, de Bloomberg Philanthropies, advirtió: “La retirada de Estados Unidos de la OMS podría debilitar los sistemas y colaboraciones en los que el mundo confía para detectar, prevenir y responder a las amenazas sanitarias”.

Hasta ahora, la OMS continuó trabajando con Estados Unidos y compartiendo información durante el último año. Sin embargo, no está claro cómo funcionará la colaboración sanitaria global tras la retirada, generando preocupación mundial ante el seguimiento de epidemias, campañas de vacunación y la respuesta coordinada por futuras amenazas sanitarias.