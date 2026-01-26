La Embajada de EEUU en Argentina desmintió un viral sobre apertura migratoria: "No arriesgues tu futuro por rumores"

La oficina diplomática negó la existencia de un decreto que habilita el acceso automático a EEUU con trabajo legal. "Nada de eso es real", advirtieron.

En medio del endurecimiento de la política migratoria por parte del gobierno de Donald Trump, la embajada de Estados Unidos en Argentina salió a desmentir un video que comenzó a circular en redes sociales en el que se afirma que Washington relajó los controles y el acceso para favorecer la inmigración. "No arriesgues tu futuro por rumores virales", advirtieron.

A través de sus cuentas de redes sociales, la representación diplomática estadounidense publicó un posteo en el que denunciaron la circulación de "información falsa en TikTok", la empresa china propiedad de ByteDance. Según afirman, el video "asegura que Estados Unidos aprobó un 'decreto histórico' de puertas abiertas para migrantes" que incluiría "acceso automático a trabajo legal".

La embajada local negó la veracidad de la información y, en el mismo comunicado, advirtió a quienes pretendan trasladarse a territorio norteamericano a trabajar sin la visa correspondiente. "Nada de eso es real. No existe ningún decreto, anuncio oficial ni documento del gobierno que respalde esa información" , señalaron.

Se trata de "un video falso" que "no cita fuentes confiables ni cuenta con confirmación de autoridades" y que, según afirman, tiene el objetivo de "volverse viral" a través de un tema sensible.

Ante esa situación, la oficina diplomática de EEUU en el país llamó a la población a informarse "siempre por canales oficiales" y enviaron un mensaje precautorio a los ciudadanos que estén analizando la posibilidad viajar a dicho país: "No arriesgues tu futuro por rumores virales".

Protestas y caos en EEUU tras el asesinato de Alex Pretti a manos del ICE

La desmentida de EEUU tiene lugar en un contexto de endurecimiento de los controles migratorios por parte de la administración Trump, con nuevos requisitos para la aprobación de visas y con fuertes operativos policiales en propio territorio, hecho que desencadenó masivas protestas en diferentes ciudades y que el sábado pasado provocó la ira social tras el asesinato de Alex Pretti por parte del cuerpo de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

La ciudad de Mineápolis, en Estados Unidos, fue el epicentro en los últimos días de masivas manifestaciones contra las redadas migratorias impulsadas por el gobierno de Trump. Ante la escalada de tensión y los disturbios registrados en las calles, el gobernador de Minnesota, Tim Walz, anunció el despliegue de efectivos de la Guardia Nacional en el estado.

La víctima, identificada como Alex Jeffrey Pretti, era un ciudadano estadounidense de 37 años, residente local, sin antecedentes penales graves y propietario legal de armas, según confirmó el jefe de la Policía de Mineápolis, Brian O’Hara.

Desde el Departamento de Seguridad Nacional, sostuvieron que el episodio ocurrió durante un operativo para detener a un inmigrante buscado por agresión y que Pretti se habría aproximado armado a los agentes. Según esa versión, los efectivos intentaron desarmarlo y, ante la resistencia, abrieron fuego en defensa propia.

Sin embargo, videos difundidos en redes sociales y verificados por medios estadounidenses muestran una secuencia distinta: el hombre aparece reducido en el suelo, rodeado por varios agentes, y sin un arma visible en la mano en el momento previo a los disparos. En las imágenes se escuchan múltiples detonaciones en pocos segundos, lo que alimentó las denuncias por un accionar desproporcionado.

El caso de Pretti no fue el único en Mineápolis. Las operaciones del ICE se multiplicaron desde principio de año. El 7 de enero, la muerte de la estadounidense Renee Nicole Good, abatida por un agente, desató protestas masivas y el despliegue de unos 3.000 agentes federales.

Qué es el ICE y cómo funciona

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) es una agencia federal dependiente del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos. En su portal oficial, el organismo se presenta como una fuerza clave para “fortalecer la seguridad fronteriza” y prevenir el movimiento ilegal de personas, bienes y fondos dentro y fuera del país, bajo el argumento de combatir el terrorismo y el crimen organizado.

El ICE cuenta con un presupuesto anual cercano a los u$s8.000 millones y se estructura en tres áreas principales. La Oficina de Detención y Deportación (ERO) es la encargada de localizar, arrestar y expulsar a inmigrantes en situación irregular. La Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) investiga organizaciones criminales transnacionales y redes terroristas. A su vez, la Oficina del Asesor Jurídico Principal (OPLA) representa al Gobierno en los procesos de remoción migratoria ante los tribunales.