Tim Burton vuelve al ruedo con un clásico del cine B junto con la protagonista de Barbie Por Paraná Sendrós + Seguir en









Tim Burton inicia el rodaje de su nueva película en los estudios Pinewood de Londres con Margot Robbie como protagonista y coproductora. Se trata de una relectura del clásico clase B The Attack of the 50 Feet Woman, proyecto que coincide con el estreno de un documental que repasa la obra, la vida y las obsesiones del director.

Tim Burton y Margot Robbie comienzan a filmar un nuevo proyecto.

El próximo lunes, 2 de febrero, en los estudios Pinewood de Londres, Tim Burton comienza el rodaje de su nueva película, y lo hace con Margot Robbie, la protagonista de “Barbie”.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Se trata de una reactualización, como se dice ahora, del clásico de cine B “The Attack of the 50 Feet Woman”, gozoso disparate donde una esposa enojada persigue a su marido adúltero, en el camino se cruza con alienígenas que la hacen crecer nada menos que 15 metros y su enojo crece en similares proporciones. Mark Hanna escribió esto, que el maestro Nathan Juran llevó al cine en 1958, justo el año en que nació Tim Burton. Protagonista fue la actriz y modelo Allison Hayes.

En 1993 hubo una nueva versión, poco trascendente, con Daryl Hannah. Veremos cómo será la de Burton y Margot Robbie, que además de protagonista es coproductora. El anuncio coincide con otro más cercano: este jueves a las 20 hs. en Film & Arts se estrena el documental francés “Tim Burton, un monstruo del cine”. Buena oportunidad para un repaso aunque sea parcial de su obra, ya que este documental abunda en su etapa de infancia y adolescencia, cuando era el geniecito raro, detalla sus primeros trabajos, cuando pasó a ser un genio tan admirable como imprevisible, muestra con buena edición el modo en que sus personajes reflejan su propia persona, y, particularmente, lo muestra en un puñado de entrevistas televisivas moviendo continuamente las manos de un modo gracioso y riéndose de sí mismo sin tomarse demasiado en serio.

MV5BOTQzZDU3OGItYWNmYi00MjRiLWFiNDYtNzQ2OTA5OGZkYjA1XkEyXkFqcGc@._V1_ “The Attack of the 50 Feet Woman”, la película de clase B que volverán a filmar Tim Burton y Margot Robbie. Entre obras enteramente suyas, propuestas que le acercaron e hizo propias, labores de producción para amigos directores cercanos a su onda, el hombre ya lleva decenas de largometrajes, cortos, videos musicales y también un libro de poesías, “La melancólica muerte de Chico Ostra y otras historias”. Difícilmente entre todo eso en un solo registro, así que el documental salta de pronto desde el hermoso “Big Fish” directo hasta “Merlina” sobrevolando una buena cantidad de obras. No las mejores, por suerte.

Puede verse, eso sí, parte del enorme homenaje que le dedicó el Museo de Arte Moderno de Nueva York cuando el artista cumplió 50 años: retrospectiva, exposición de dibujos, guiones, posters, vestuarios y muñequitos, charlas con el público, un mundo. Y después siguió trabajando.

Autora, Sophie Peyrard, la misma de “Pin-up, la revancha de un sex symbol”, “Las brujas de Hollywood” (buenas y malas), “Alien, terror en la gran pantalla”, “Elle était une fois”, sobre la revista “Elle”, entre otros acercamientos a las imágenes de la vida actual.

Temas Películas