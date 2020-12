Wall Street ante un brote de euforia que puede ser peligroso

Trump embarra la transición, pero la Bolsa no se mancha. Ni se manca. Habitan ya en burbujas separadas. Que la Tesorería de Steven Mnuchin se lleve los fondos que la Fed no usó en sus programas de emergencias es delicado, y presagia una movida eventual que podría ser peor: el bloqueo fiscal de los republicanos a la administración entrante. Fue la estrategia de corrosión (pre-Trump) que sufrió Obama cuando perdió el control del Congreso (y rigió a lo largo de sus seis últimos años). No es probable que los demócratas consigan un milagro en Georgia el 5 de enero y empaten el Senado. Así las cosas, y en plena pandemia, el mandoble de Mnuchin es un sablazo, pero la ilusión no se pincha. Es la gracia que concede toda luna de miel. Revisemos los números de Wall Street: se trata del arranque poselectoral más estupendo de los últimos cuarenta años, sin rival desde la primera victoria de Ronald Reagan. Seamos justos: los comicios eran un referéndum sobre Trump. Y sucumbieron dos pájaros de un tiro. La algarabía de las acciones cotiza ambas proezas, los triunfos de Biden y de la vacuna, aunque el presidente y el covid-19 vayan a seguir empuñando las riendas por un buen rato. La Bolsa en sus precios anticipa un posible futuro mejor. Los bonos largos, en sus tasas deprimidas, todavía están anclados a las penurias del presente. Conviene no pasarlo por alto. Por último, Biden aporta lo suyo. Y no es el carisma del burócrata, sino el oficio de años en Washington. Lo desplegó en sus nombramientos. Postergó sistemáticamente a los miembros de su belicosa ala extrema, hasta hace poco alertas en pie de guerra, y sin embargo el partido permanece unido.