La actividad comercial no arranca en el norte del país y en el sur aseguran que "reman en dulce de leche repostero"

La actividad comercial no encuentra piso y no deja de generar preocupación, tanto en el norte argentino como el sur de país. En Salta advierten que "si no hay un repunte, habrá despidos"; en Santiago del Estero "hay cambios de precios dos veces por semana y nadie compra"; y en Río Negro se señala que hay cierres de comercios, mientras crece la informalidad. Los datos surgen en un contexto harto complicado que se reflejó en el dato que dio a conocer la Cámara Argentina de Comercio (CAC), que advirtió que el consumo volvió a caer en junio.