Argentina y su papel en el comercio mundial: proyectan que para 2035 podría exportar u$s180.000 millones anuales

Un estudio advierte que la Argentina perdió relevancia en el comercio global debido al estancamiento exportador de las últimas décadas, aunque destaca un cambio de tendencia a partir de 2023 que podría impulsar una mayor participación del país en el mercado internacional.

Un informe técnico prevé un cambio estructural e histórico en el perfil externo de la Argentina hacia el horizonte 2026-2035: estima un sendero de crecimiento continuo que elevaría el valor total de las exportaciones desde los u$s105.150 millones iniciales hasta consolidar un techo de u$s179.945 millones anuales para 2035.

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Las proyecciones surgen de un estudio de Marcelo Elizondo, presidente de la ICC Argentina y titular de DNI Consultores. A partir del cruce de datos históricos del INDEC, el Banco Mundial y la OMC con estimaciones privadas, el especialista proyectó un sendero exportador que podría reconfigurar el perfil inserción del país en el comercio mundial.

El informe destaca que durante décadas, la Argentina perdió peso en el comercio global debido al estancamiento de sus ventas al exterior. Esta tendencia debilitó su perfil internacional y dejó el ratio exportaciones/PBI en niveles notoriamente rezagados, tanto en la comparación regional como frente a sus propios antecedentes históricos.

Esta contracción queda en evidencia al contrastar el desempeño argentino con el de la región . Al analizar el estudio el comportamiento "punta a punta" entre los años 2000 y 2025, se observa que la gran mayoría de los países de América Latina expandió masivamente sus exportaciones. Por ejemplo, Perú lideró el dinamismo regional al multiplicar por 9,25 el valor nominal de sus envíos al exterior, impulsado por un vertiginoso auge minero y el desarrollo de la agroindustria.

Por esa razón, la relevancia de la Argentina en el comercio internacional global registra un declive sostenido desde hace décadas. Mientras que diversas naciones de Latinoamérica han logrado expandir su participación en el intercambio global, el país ha retrocedido posiciones en la estructura del comercio mundial.

Argentina perdió relevancia en el comercio global por estancamiento exportador.

El análisis histórico de Elizondo expone tres etapas clave en el comercio exterior argentino:

Declive continuo: Tras alcanzar un máximo cercano al 0,81% en bienes durante 1960, la participación local inició un retroceso constante.

Recuperaciones temporales: Los registros de 2000 y 2010 mostraron mejoras acotadas por el ciclo favorable de las commodities, que no alteraron el sesgo de fondo.

El piso de 2023: Afectada por la sequía, la cuota de mercado cayó al mínimo histórico de 0,29% en bienes y 0,27% global, marcando el punto de inflexión para la recuperación en marcha.

Cambio de la tendencia

Según el informe, a partir de 2023 —año en que la participación de las ventas argentinas al exterior alcanzó su piso histórico en el comercio global—, la dinámica comercial del país muestra una aceleración exportadora que supera la tasa de expansión del total mundial. Este dato resulta especialmente relevante en un contexto donde el comercio internacional planetario registra máximos históricos, permitiendo además una recuperación sostenida de la relación exportaciones/PBI.

Desde 2023, la dinámica comercial del país muestra una aceleración exportadora que supera la tasa de expansión del total mundial. Foto: Noticias Argentinas

Sin embargo, subraya el informe, que las cifras consolidadas de 2024 y 2025 junto con las estimaciones para el cierre de 2026 apuntan a un punto de viraje estructural. La causa principal radica en que la oferta exportable del país está expandiéndose a una velocidad muy por encima del promedio mundial.

La proyección para los próximos años

Elizondo indica que distintos análisis del sector público y privado prevén un importante ciclo de crecimiento para las exportaciones argentinas en los próximos años. El impulso conjunto del agro, la energía, la minería, la industria y los servicios proyecta un incremento de los despachos al exterior con un impacto directo en la actividad productiva, las reservas cambiarias y la recaudación fiscal.

Elaborado a partir de diversos estudios macroeconómicos y sectoriales, el informe prevé una transformación histórica del perfil externo argentino entre 2026 y 2035. La proyección traza un salto exportador desde los u$s105.150 millones iniciales hasta alcanzar un pico de u$s179.945 millones anuales hacia 2035.

El análisis toma como pilar el estudio "Argentina 2035: Los 4 motores de las exportaciones" de la Fundación Producir Conservando, que destaca el potencial conjunto de la agroindustria, la energía, la minería y la economía del conocimiento.

El informe concluye afirmando que "de concretarse ello, estaríamos ante un alza relevante de la participación de las exportaciones argentinas en el total mundial. Así, haciendo solamente un ejercicio (y no una predicción), podría darse el caso de una recuperación en una curva que toma fuerza ascendente".