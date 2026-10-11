El mensaje de Javier Milei al papa León XIV: "Toda la Argentina acompaña con afecto y oración"

Desde las redes sociales, el Presidente expresó su afecto y sus deseos de una pronta recuperación para el pontífice.

La intervención quirúrgica del Papa generó dudas sobre su primera visita apostólica a la Argentina. Por el momento, el Vaticano no confirmó cambios en la agenda prevista para noviembre.

La visita de León XIV a la Argentina está prevista entre el 8 y el 11 de noviembre de 2026 , en el marco de su gira apostólica que incluye a Uruguay y Perú . Según el cronograma oficial del Vaticano, el Pontífice recorrerá Buenos Aires, Córdoba y Luján , con una agenda que incluye una reunión con el presidente Javier Milei en la Casa Rosada, una misa en Palermo, una visita al Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole y actividades pastorales con jóvenes y representantes de la Iglesia.

Sin embargo, tras anunciar que deberá someterse a una intervención para extirpar un nódulo pulmonar, su evolución médica será clave para determinar si puede cumplir con el itinerario previsto. Por el momento, el viaje figura en la agenda oficial, aunque habrá que seguir las comunicaciones de la Santa Sede sobre su estado de salud.

“Quiero hacerle llegar al Papa León XIV mi afecto y mis mejores deseos ante la intervención a la que será sometido” , escribió Milei en su cuenta de X. El mensaje estuvo acompañado por palabras de aliento dirigidas al líder de la Iglesia católica en la previa del procedimiento médico.

En la publicación, el jefe de Estado también destacó el acompañamiento de los argentinos y el valor de la oración ante el momento de salud que atraviesa el Papa. “Toda la Argentina acompaña con afecto y oración a Su Santidad, deseándole una pronta y completa recuperación” , sostuvo.

Por último, Milei manifestó su esperanza de que León XIV pueda retomar sus actividades al frente de la Iglesia católica. “Desde nuestro país nos unimos en oración por su salud, con la esperanza de que pronto pueda continuar guiando a la Iglesia con la sabiduría y fortaleza que lo caracterizan”, concluyó el Presidente.

Quiero hacerle llegar al Papa León XIV@Pontifex mi afecto y mis mejores deseos ante la intervención a la que será sometido.



Toda la Argentina acompaña con afecto y oración a Su Santidad, deseándole una pronta y completa recuperación.



Desde nuestro país nos unimos en oración… — Javier Milei (@JMilei) October 11, 2026

Qué pasará con la visita del Papa a la Argentina

El papa León XIV anunció que será sometido a una cirugía para extirpar un nódulo localizado en uno de sus pulmones, detectado durante controles médicos en una fase muy inicial. La intervención se realizará en los próximos días en el Policlínico Gemelli de Roma, por recomendación de los especialistas. Según informó el portavoz del Vaticano, Matteo Bruni, el Pontífice permanecerá internado aproximadamente una semana después de la operación. Hasta el momento, la Santa Sede no brindó detalles sobre la naturaleza de la lesión.

La noticia generó preocupación por la cercanía de la intervención con la primera gira apostólica de León XIV por Sudamérica, prevista del 6 al 17 de noviembre. El recorrido incluye Uruguay, Argentina y Perú, y el propio Papa manifestó su intención de concretarlo. Su evolución médica durante los próximos días será determinante para establecer si podrá cumplir con todas las actividades programadas. Por ahora, no se anunció oficialmente la cancelación ni la modificación del viaje.

En la Argentina, la visita está prevista entre el 8 y el 11 de noviembre e incluye celebraciones religiosas y encuentros institucionales. La agenda contempla actividades en Buenos Aires, Córdoba y Luján, además de una reunión prevista con el presidente Javier Milei. La recuperación del Pontífice será clave para confirmar el desarrollo del itinerario, a menos de un mes de su llegada. Mientras tanto, la atención está puesta en el resultado de la intervención y en las próximas comunicaciones oficiales del Vaticano sobre su estado de salud.