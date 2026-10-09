La confianza del consumidor en EEUU cayó a su nivel más bajo en cinco meses + Agregar ámbito en









El impacto inflacionario de la guerra en Medio Oriente se hizo sentir en la población estadounidense. El dato se conoce a solo un mes de las elecciones de medio término en EEUU.

Trump en jaque: la confianza del consumidor estadounidense se desploma a mínimos.

La confianza de los consumidores estadounidenses cayó en octubre y la percepción sobre la situación económica actual alcanzó su nivel más bajo de la historia, debido al fuerte impacto que tuvo la inflación inducida por la guerra en Medio Oriente a los hogares norteamericanos.

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El índice de confianza de la Universidad de Michigan bajó a 46,3 puntos, el peor dato desde mayo, según la encuesta publicada este viernes. Ese dato además quedó por debajo de la estimación de 47,6 puntos que arrojó el consenso de economistas encuestados por Bloomberg.

"La frustración por el costo de vida sigue aumentando, ya que los consumidores de todo el espectro político creen que la trayectoria de la economía se ha debilitado desde principios de año", explicó Joanne Hsu, directora de la encuestas a los consumidores.

"En general, la confianza de los consumidores de bajos ingresos y de aquellos con carteras de acciones más pequeñas cayó drásticamente este mes, grupos que tienen menos recursos para afrontar los aumentos de precios", agregó.

Malestar generalizado entre los estadounidenses El índice de condiciones actuales — un indicador de la situación económica del encuestado — fue de apenas 44,7 puntos, un desplome respecto a los 50,9 anteriores y muy por debajo de las estimaciones del mercado. De hecho, no existe registro de una medición tan baja desde al menos 1970.

Por su parte, las expectativas de inflación también aumentaron. La perspectiva a un año subió de 4,6% a 4,7%, y la previsión a cinco años se elevó de 3,4% a 3,5%, lo que sugiere que los consumidores perciben un cierto fortalecimiento en las presiones sobre los precios, en línea con los datos recientes de inflación. Estos datos se conocen a menos de un mes de las elecciones de medio término en EEUU, en donde se espera que el gobierno de Trump reciba un duro revés electoral, producto del encarecimiento del costo de vida a causa de la guerra en Medio Oriente, que aumentó los costos de la energía y, como consecuencia de la inflación.