Fed: crece el contexto entre sus miembros sobre una nueva suba de tasas antes de que termine el año

Tanto las últimas declaraciones de Christopher Waller como las minutas de la reunión de septiembre dejaron en claro que los miembros de la autoridad monetaria creen que seguramente sea necesario un nuevo incremento en los tipos de interés antes de 2027.

La próxima reunión de la Fed será entre el 27 y 28 de octubre.

Christopher Waller , miembro de la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal (Fed) desde 2020, señaló que probablemente la Fed tenga que implementar nuevas subas en las tasas para acelerar la baja de la inflación . Sin embargo, también señaló que eso no necesariamente implica dos subas al hilo, lo que deja la puerta abierta a la posibilidad de que no haya cambios en la reunión de este mes.

Durante un discurso pronunciado este jueves en un evento en Estambul organizado por el banco central de Turquía, Waller señaló que “si los datos económicos siguen evolucionando según lo previsto" , anticipa nuevos incrementos en las tasas para impulsar un retorno más oportuno de la inflación al objetivo del 2% interanual.

Acto seguido, aclaró que “existe cierta flexibilidad en cuanto a cuándo se producirán esas subidas" , por lo que "no es necesario que se produzcan en reuniones consecutivas". Aunque sí señaló que "deberían implementarse en un plazo razonable" .

El gobernador de la Fed afirmó que la decisión de aumentar las tasas el mes pasado no fue la consecuencia de un solo dato, sino la acumulación de varias señales de que la inflación norteamericana aún se encuentra en niveles elevados.

Además, consideró que la economía de EEUU se fortalecerá durante el segundo semestre y afirmó que no está demasiado preocupado por que unas tasas de interés más altas puedan desacelerar de manera significativa el crecimiento .

“Pero me preocupa que la reciente aceleración de la inflación —serán ya cinco años y medio por encima del objetivo del FOMC (Comité Federal de Mercado Abierto) — lleve a los consumidores, los inversores y las empresas que fijan los precios a revisar al alza sus expectativas sobre la inflación futura”, agregó.

El mensaje de Waller está en línea con las declaraciones que otros altos cargos de la Fed — como John Williams y Phillip Jefferson — realizaron durante los últimos días, insinuando que el banco central estadounidense aún dispone de tiempo para evaluar la salud de la economía antes de plantearse otra alza de tasas.

El mercado asigna una probabilidad baja a un incremento durante la reunión del 28 de octubre, mientras diciembre continúa siendo el escenario más probable para un nuevo ajuste. Según el FedWatch de CME Group, existe apenas un 21% de probabilidades de que haya una suba en la tasa este mes, número que se dispara a 87% de cara a la decisión de diciembre.

La Fed debate nuevas subas de tasas ante la inflación persistente. Noticias Argentinas

Minutas de la Fed: sesgo "hawkish", pero predomina la espera

Este miércoles se conocieron las minutas de la reunión del FOMC de septiembre. En aquel entonces, el organismo de la Fed votó por unanimidad a favor de elevar el rango objetivo de su tasa de referencia por primera vez desde julio de 2023.

Desde Portfolio Personal Inversores (PPI) afirmaron que el documento "no dio señales sobre el momento en que se concretaría el próximo ajuste" y señaló que "casi todos los participantes advirtieron riesgos al alza para la inflación, que sigue por encima del objetivo del 2%", mientras que varios miembros del FOMC presentaron la decisión de septiembre "como un seguro frente a presiones de precios persistentes".

Por su parte, el analista de Pepperstone, Felipe Barragán, comentó que la mayoría de los miembros del FOMC "estimó que probablemente sería apropiado otro incremento antes de finalizar el año, aunque los datos laborales recientes han reducido considerablemente la probabilidad de un movimiento inmediato en octubre".

Señaló que la implicancia de ese diagnóstico es que la Fed "conserva un sesgo restrictivo, pero dispone de margen para evaluar nueva información antes de actuar".

Sin embargo, remarcó que "la discusión monetaria podría volver a complicarse si el repunte energético se traduce en expectativas inflacionarias más elevadas o si la inversión tecnológica continúa sosteniendo una demanda agregada superior a la capacidad de oferta".

En su análisis de las minutas, los analistas del banco ING señalaron que hubo una oración en el documento que captó su atención: "La mayoría de los participantes consideró que otro aumento en el rango objetivo para la tasa de los fondos federales probablemente sería apropiado para finales de año".

Los expertos del banco neerlandés mencionaron que ese consenso se produjo tras un debate sobre "la alarmante inflación y la sorpresa de la Reserva Federal ante el ritmo y la magnitud del desarrollo de la IA". Y agregaron: "Cabe destacar que la mayoría de las referencias al auge de la inversión en IA se asociaron con un impulso inflacionario".