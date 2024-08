La crisis del yen se cobró su segunda víctima

El primer ministro de Japón, Fumio Kishida, sorprendió a los mercados anunciando que no se presentará a las próximas elecciones del Partido Liberal Democrático (PLD) que se celebrarán el mes próximo. Por ello, renunciará como primer ministro en septiembre, cuando el partido elija un nuevo líder, poniendo fin a un mandato de tres años. Kishida perdió el apoyo del electorado en los últimos meses, ya que su mandato se vio salpicado por varios escándalos políticos. Al respecto, señaló que “la política no puede funcionar sin la confianza del público”, por lo que "ahora me concentraré en apoyar al nuevo líder electo del PLD como miembro de base del partido". En los últimos meses, varios escándalos relacionados con la financiación del PDL y su relación con la controvertida Iglesia de la Unificación han minado su posición. Además, su marcha coincide con un aumento de la volatilidad en la bolsa japonesa, que se desplomó el pasado lunes negro (15 de agosto), después de un cambio de rumbo en la política monetaria del Banco de Japón (BoJ) que detonó un desarme global del "carry trade" y acompañó la caída de los mercados mundiales ante los temores de una recesión en EE.UU.