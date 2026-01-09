Eugenia Rolón fue sancionada por la Provincia de Buenos y no podrá obtener su licencia en el distrito + Seguir en









Tras el choque en Mar de Ajó, el Ministerio de Transporte bonaerense inhabilitó a Rolón luego de confirmarse que manejaba con 1.89 g/l y sin Licencia.

Eugenia Rolón e Iñaki Gutiérrez. La sanción fue emitida por el Juzgado de Faltas de Dolores.

La funcionaria y militante libertaria Eugenia Rolón fue inhabilitada para emitir su registro de conducir en la provincia de Buenos Aires. La sanción que se oficializó este viernes surge a raíz de haber chocado el auto de su pareja, Iñaqui Gutiérrez, bajo un altísimo nivel de alcohol en sangre y sin la Licencia Nacional de Conducir.

El Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires, tomó la determinación luego de Rolón impactará un poste de luz en la localidad balnearia de Mar de Ajó, con un 1.89 de alcohol en sangre (g/l), cuando la legislación provincial consta de tolerancia 0.

El responsable de la cartera de Transporte, Martín Marcucci, declaró que Rolón “no podrá sacar su carnet en suelo bonaerense”. Esto, a raíz de “Dos fallas graves que pusieron en riesgo la vida los vecinos del distrito costero. Además de atentar contra las políticas en seguridad vial que buscan reducir la tasa de siniestralidad”, según explicaron desde el Ministerio de Transporte bonaerense.

Fuentes oficiales de la Provincia, aseguran que Transporte actuó de oficio, y facilitó la sanción a través del juzgado Provincial de Faltas de Dolores, que depende del propio ministerio. Luego de activar el procedimiento, el Juzgado de Faltas de Dolores dispuso de urgencia “la prohibición preventiva de otorgamiento y expedición de la licencia de conducir a favor de la Sra. Rolón Eugenia Noemi, conforme lo dispuesto por la Ley 13.927, su Decreto Reglamentario, y art. 83 de la Ley 24.449, hasta tanto se dicte resolución definitiva en las presentes actuaciones”.

La resolución confirma definitivamente que la joven de 23 años circuló por Mar de Tuyú con una cédula azul a nombre del Tiktoker presidencial Iñaki Gutiérrez, sin haber tramitado previamente el carnet de conducir.

Video: El choque de Eugenia Rolón en Mar del Tuyú, a las 9 de la mañana. Según informaron fuentes policiales desde Mar del Tuyú, lugar del hecho, Rolón se encontraba realizando maniobras peligrosas a las 9 de la mañana, con un Honda Fit en Rivadavia al 400, en la localidad balnearia. Momentos después, impactó contra un poste de luz y se le realizó el test que arrojaría un altísimo nivel del alcohol en sangre: 1.89. Luego del choque, la Policía secuestró el vehículo que también además posee una deuda por multas que asciende los $870 mil y cuya cedula azul se encuentra a nombre de Iñaqui Gutiérrez. Más tarde, el propio Gutiérrez pasó a buscar a su novia de 23 años que había sido aprehendida por las autoridades. Una cámara de seguridad registró el hecho, que se produjo a las 8.57 de la mañana, en el que se ve el auto de Rolón doblando por afuera de la calle y posteriormente impactando contra un poste de luz de una casa, del lado opuesto. El choque de la influencer libertaria Eugenia Rolón