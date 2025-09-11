La inflación minorista en EEUU subió apenas por encima de lo esperado y no altera la expectativa de baja de tasas







Se trata del último dato de peso que tendrá la Reserva Federal antes de decidir el rumbo de su política monetaria la próxima semana.

Sin embargo, la inflación sigue por encima de la meta del banco central de EEUU.

A diferencia de la sorpresa que causó la inflación mayorista de Estados Unidos este miércoles, la inflación minorista de agosto estuvo prácticamente en línea con lo esperado. A nivel interanual, el incremento fue de 2,9%, un leve aumento contra el 2,7% de julio. Por su parte, en la medición mensual la suba fue de 0,3%, apenas por encima de lo estimado y una leve aceleración respecto al mes pasado, cuando anotó 0,2%.

El consenso de los analistas también pudo acertar en la predicción de la inflación núcleo, que fue 0,3% mensual y 3,1% contra agosto del año pasado.

La división de vivienda subió un 0,4% en agosto y fue el factor más importante en el aumento mensual de todas las categorías. La categoría de energía subió un 0,7 % en agosto, mientras que los combustibles aumentaron un 1,9 % durante el mes. Balanz destacó "la aceleración en la categoría de alimentos, que anotó una suba de 0,46% mensual, la mayor desde noviembre de 2022".

Recorte de tasas: se mantiene el tono optimista en Wall Street De todas maneras, los datos del Índice de Precios Minoristas (IPC) que publicó el Departamento de Estadísticas Laborales (BLS) dieron cuenta de que la inflación en la economía norteamericana se mantiene por encima de la meta del 2% anual que se fijó la Reserva Federal (Fed).

Sin embargo, eso no enfrío las expectativas de una serie de recortes por parte de la Fed. Según el FedWatch que elabora CME, el 89,1% actualmente espera un recorte de 25 puntos básicos, mientras que el 10,9% apuesta por una reducción de 10,9%. Además, se consolidó una posibilidad por encima del 80% a que haya recortes en las tres reuniones que restan en lo que va de 2025. "Los datos del IPC de esta mañana confirman que la inflación estadounidense está repuntando, con un aumento generalizado proveniente de diversos lugares. Pero es casi seguro que la Fed, bajo presión del gobierno, iniciará un ciclo de flexibilización la próxima semana", planteó el economista de The Brookings Institution, Robin Brooks.