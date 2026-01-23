Los salarios registrados perdieron fuerte en noviembre y el poder adquisitivo cayó 6,4% en la era de Javier Milei

Se trata de la tercer pérdida al hilo frente a la inflación, que en el segundo semestre se recalentó. Los empleados públicos continúan siendo los más perjudicados por las políticas del Presidente y pierden 15,5% de su salario real a noviembre de 2023.

Los salarios registrados , entre privados y públicos, subieron apenas 1,8% en noviembre y perdieron fuerte frente a la inflación , que en aquel mes se ubicó en 2,5%, según datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) . En lo que va del gobierno de Javier Milei , los haberes de trabajos formales pierden 6,4% del poder adquisitivo, según el cálculo de Ámbito .

La recuperación de la macroeconomía no se siente en la economía real de los argentinos. Incluso, en el último trimestre relevado (septiembre a noviembre) los salarios acumulan una caída de 1,7% real . Solo en noviembre, los haberes perdieron 0,7% de su poder adquisitivo.

En el desagregado, los salarios registrados privados subieron 2,1%, mientras que los públicos lo hicieron solo un 1,2% . En lo que va del año, los primeros tuvieron aumentos por el 25,6% y los estatales un 27,7%. Vale recordar que los públicos fueron los más perjudicados por el gobierno de Milei y desde noviembre 2023 pierden 15,5% de su poder adquisitivo.

En tanto, los privados acumulan una caída de apenas 1,25% de su poder adquisitivo a diciembre 2023. Sin embargo, la comparación con diciembre de 2017, cuando la inflación comenzó a recalentarse y se dio una sucesiva pérdida real del salario, los haberes bajaron más de 20% (20,3% exactamente).

"El deterioro del empleo registrado no solo se intensificó sino que es generalizado", advierte Federico Pastrana , economista de CP-Consultores. Siquiera los empleados bajo convenio lograron en los últimos tres meses ganarle a la inflación.

A la par de que el salario de destruye, el Gobierno comienza a tratar en el Congreso una reforma laboral regresiva que flexibiliza el mercado de trabajo. Trae consigo una transferencia multimillonaria de recursos de la ANSES a los fondos de asistencia laboral para financiar los despidos sin causa y "dinamizar" el mercado, quita recursos a las obras sociales, prevé cambios en la organización de las vacaciones y horas extra (banco de horas, fraccionamiento), ajusta la jerarquía de convenios colectivos y redefine el concepto de salario para evitar litigios, entre otros puntos clave.

Salarios registrados bajo convenio en diciembre

En diciembre, el promedio de las paritarias de los Convenios Colectivo de Trabajo que releva C-P registró un aumento real de 0,5% luego de cinco meses de caídas consecutivas. Este aumento se explicó por la suma fija acordada por el gremio de Comercio. Así y todo, en 2025 el salario de los CCT acumula una caída de 4,1% real.

"Las renegociaciones mostraron una aceleración nominal que desbordaron la pauta del gobierno (1-1,5%)", destacaron desde CP. Sin embargo, la mayoría de los convenios no logran superar la inflación mensual, por lo que continúa la tendencia al deterioro del salario real.

¿Qué pasa con los salarios de los trabajadores no registrados?

Los salarios no registrados comienzan a mostrar un alza más realista en base a la inflación. En junio, que sería el dato actual ya que tiene un rezago de cinco meses, los haberes aumentaron 1,7% apenas por encima de la inflación de ese mes que se ubicó en el 1,6%.

"El índice de salario no registrado comenzó a mostrar valores más razonables, de acuerdo a la hipótesis de que tiene un comportamiento mucho más volatil y sensible que los registrados", señaló Pastrana a Ámbito.