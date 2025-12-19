Donald Trump suspendió la lotería de las "green cards" que le otorgó la visa de EEUU al tirador de Rhode Island

El presidente estadounidense anunció cambios en el proceso de otorgamiento de la visa. Además, el Departamento de Estado duplicará controles a beneficiarios y a quienes estén en proceso de recibir el permiso.

El presidente de EEUU, Donald Trump , ordenó este jueves suspender el programa de lotería de visas de diversidad, conocido como “green cards”, luego de que se conociera que Claudio Neves Valente, sindicado como el autor de los tiroteos en la Universidad de Brown y en el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) , había ingresado al país mediante ese proceso.

La medida fue confirmada por la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, quien confirmó en la red social X que, por pedido del mandatario republicano, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) pausará el programa hasta nuevo aviso. “Este individuo atroz nunca debería haber sido admitido en nuestro país”, afirmó.

Valente, ciudadano portugués de 48 años que fue hallado muerto este jueves por la noche un almacén de Nueva Hampshire tras el ataque, era buscado por el asesinato de dos estudiantes y nueve heridos en Brown y por la muerte de un profesor en el MIT. “Por orden del presidente Trump, estoy ordenando de inmediato al USCIS que pause el programa DV1 para garantizar que ningún otro estadounidense se vea perjudicado por este desastroso programa”, escribió Noem en la red social X.

Valente estudió en Brown en 2000 con una visa de estudiante. Luego, en 2017, recibió una visa de inmigrante por diversidad y obtuvo poco después la residencia permanente, según documentos policiales. No se conoce el estatus migratorio que mantuvo en Estados Unidos entre que dejó la universidad e ingresó por sorteo.

El programa de visas de diversidad , creado por el Congreso de Estados Unidos en los años noventa, permite que cada año hasta 50.000 personas de países con baja tasa de inmigración consigan la residencia legal. La medida beneficia principalmente a residentes provenientes de países africanos.

De acuerdo a información oficial, cerca de 20 millones de personas participaron en el sorteo del 2025 y más de 131.000 fueron seleccionadas, incluidos familiares. Para recibir el beneficio, el solicitante debe seguir un proceso que exige entrevistas y rigurosas verificaciones. En la última edición apenas 38 portugueses obtuvieron una plaza.

El Departamento de Seguridad Nacional indicó que, a partir de ahora, todos los ganadores de la lotería, aprobados o en trámite, pasarán por una revisión adicional. Sin embargo, no se especificó qué sucederá con quienes ya obtuvieron la “Green card”. El anuncio sobre la suspensión de este programa augura desafíos legales.

Donald Trump reiteró sus críticas al sistema inmigratorio de EEUU

El presidente Trump manifestó en diversas oportunidades su rechazo al sorteo. Luego del tiroteo, aprovechó el caso para reforzar su política de limitar las vías de inmigración legal. “No vamos a dejar pasar a nadie que no deba pasar”, afirmó horas antes en rueda de prensa. Además prometió más restricciones, incluso frente a programas legales como la lotería de visas o el derecho constitucional a la ciudadanía por nacimiento, cuya eliminación también busca llevar ante la Corte Suprema.

No es la primera restricción fuerte que toma Trump sobre la inmigración desde su regreso a la Casa Blanca. Anteriormente, impuso controles a ciudadanos procedentes de Afganistán luego del ataque mortal cometido en noviembre por un afgano contra dos miembros de la Guardia Nacional en Washington.

En aquel entonces, el Gobierno estadounidense ordenó suspender de forma inmediata la emisión de visas. En paralelo, también congeló todas las resoluciones sobre solicitudes de asilo presentadas por personas con pasaporte afgano por el hecho.

El Departamento de Estado y el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) confirmaron que la suspensión abarca tanto las visas de inmigrante como las de no inmigrante para ciudadanos afganos. El USCIS especificó en un comunicado que todas las solicitudes en trámite de personas con pasaporte de Afganistán quedan paralizadas indefinidamente, mientras se revisan los protocolos de seguridad y los procedimientos de verificación de antecedentes.