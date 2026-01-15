Cómo ajustar las inversiones tras el sorpresivo dato negativo de inflación + Seguir en









Los especialistas siguen aconsejando inversiones en bonos CER como estrategia de cobertura en pesos. Sin embargo, marcan diferencias según la duration.

Los especialistas siguen aconsejando inversiones en bonos CER ligados a la inflación como estrategia de cobertura en pesos.

La inflación de diciembre de 2025 fue algo más alta de lo esperado por el mercado. En consecuencia, los especialistas de la city actualizaron sus recomendaciones y detallaron qué inversiones en pesos realizar para mantener el poder adquisitivo durante los próximos meses.

Concretamente, la inflación de diciembre se ubicó en 2,8% mensual, por encima del 2,5% de noviembre, el 2,3% de octubre y el 2,1% de septiembre. El dato superó el consenso de Bloomberg, que era del 2,5%.

Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), en términos interanuales, la inflación se elevó a 31,5%. Así, diciembre marcó la mayor inflación mensual desde septiembre de 2024.

La inflación creció en el último mes de 2025 "La desinflación siempre fue esperada como un proceso no lineal. Aun así, la dinámica inflacionaria reciente no habría sido anticipada de manera generalizada por el mercado apenas unos meses atrás. Diciembre representa el cuarto aumento mensual consecutivo, con una aceleración sostenida de la inflación general desde mayo, cuando se ubicaba en 1,5% mensual", detalló Federico Filippini, economista en Adcap Grupo Financiero.

Cabe señalar que la inflación núcleo se aceleró a 3%, desde 2,6% previamente, impulsada en gran medida por mayores precios de los alimentos, con subas concentradas en carnes. Los precios regulados también mostraron una mayor aceleración, al aumentar 3,3% mensual frente al 2,9% anterior, reflejando ajustes en tarifas de servicios públicos.

pesos.jpg La inflación de diciembre se ubicó en 2,8% mensual, por encima del 2,5% de noviembre. Depositphotos En contraste, los precios estacionales se mantuvieron contenidos, con una variación de 0,6%. En respuesta, la curva de tasa fija registró mayor presión vendedora en los tramos largos: las pérdidas se ampliaron desde alrededor de 0,3% hasta superar el 0,7%, mientras que el tramo más corto mostró un mejor desempeño relativo. Las inversiones en bonos CER ganan protagonismo Antes de la publicación, el posicionamiento estaba sesgado hacia CER. En concreto, la curva CER mostró subas puntuales y moderadas, mientras que la tasa fija operó con oferta generalizada, acumulando caídas de alrededor de 0,2% antes del dato. Las preferencias por instrumentos CER ligados a la inflación se reflejaron claramente en la última licitación del Tesoro. "Los instrumentos CER captaron una demanda moderada y focalizada en el tramo corto y medio de la curva. Las adjudicaciones se concentraron principalmente en mayo de 2026, mientras que los plazos más largos tuvieron una participación menor, aun cuando validaron rendimientos reales elevados", sostuvieron desde Puente. "En este escenario, los instrumentos CER podrían seguir siendo útiles únicamente en el tramo corto de la curva, como cobertura táctica frente a desvíos inflacionarios de corto plazo. El CER medio comenzaría a perder atractivo, ya que podría quedar expuesto a una desaceleración gradual de la inflación sin una compensación clara por mayor duration", indicó Juan Ignacio Alra, gestor de carteras en One618. Para el especialista, si el escenario de desinflación se consolida, podría ser razonable incorporar de manera gradual instrumentos a tasa fija, aprovechando niveles de rendimiento que ofrecen una relación riesgo-retorno atractiva si el proceso de desinflación se consolida.

