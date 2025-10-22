Mendoza: detuvieron a un docente acusado de sacarle fotos a sus alumnas en plena clase







El hombre se encargaba de dar la materia de informática y fue denunciado por las estudiantes luego de que se le activara el flash del celular.

El caso está cargo del fiscal de Violencia de Género y Delitos Contra la Integridad Sexual, Federico Bergamín.

Detuvieron a un docente que ocupaba el rol de pasante de informática en la escuela técnica Nº 4-119 Santa María de Oro de Rivadavia, en Mendoza. Fue denunciado por las mismas alumnas después de ver cómo se le activaba el flash del celular. En este momento, la Justicia continúa investigando si se trata de un posible caso de explotación sexual infantil.

El episodio se registró durante el turno tarde en la escuela que funciona en calle Almirante Brown, hacia el sureste de la villa cabecera del citado departamento de la Zona Este.

Tras observar esa situación en el aula, las estudiantes acudieron a otra docente y dieron aviso a las autoridades de la institución. Tras el aviso, las autoridades enfrentaron al educador y observaron cómo intentaba borrar las imágenes frente a ellos. Fue en ese momento, cuando se comunicaron con la línea de emergencias 911 y explicaron toda la situación.

Ahí fue cuando el personal de la Comisaría 13° y la Unidad Especial de Patrullaje Rivadavia (UEP) trasladó al sospechoso. La denuncia fue radicada en la Oficina Fiscal Rivadavia-Junín. La policía procedió a la detención del sospechoso. En el operativo se secuestraron dos celulares y distintos dispositivos de almacenamiento, que serán sometidos a peritajes tecnológicos.

policía de Mendoza Situación actual del detenido El caso se encuentra a cargo del fiscal de Violencia de Género y Delitos Contra la Integridad Sexual, Federico Bergamín, quien debe esperar los resultados de los análisis tecnológicos para definir la situación procesal del profesor aprehendido.

De acuerdo al sitio MDZ, se le tomaría una declaración informativa en el marco de la causa que investiga el posible delito de creación de material de explotación sexual de niños, niñas y adolescentes (MESNNA). En esa opción, tendrá la posibilidad de verter su versión en el expediente y luego quedará libre, aunque su situación podría complicarse dependiendo del resultado de las pericias.

