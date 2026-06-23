La Unión Europea prohíbe a las aerolíneas cobrar cargos adicionales por el equipaje de mano

La medida habilita a los pasajeros a llevar a bordo una valija de mano de hasta 7kg. Además, también fueron modificadas otras normativas respecto al sector aerocomercial.

El Parlamento de la Unión Europea (UE) alcanzó un acuerdo para prohibir que las compañías aéreas cobren cargos adicionales a los pasajeros por el equipaje de mano en los vuelos que se realicen dentro de la región. Según detalla la nueva normativa, los viajeros podrán llevar a bordo una valija de cabina de hasta 7 kilos sin tener que pagar una tarifa extra.

Desde la UE detallaron que la medida busca combatir los costos ocultos, aumentar la transparencia tarifaria y unificar criterios entre las distintas aerolíneas . Ahora, el texto entro en una etapa de revisión legal y linguística .

El acuerdo fue celebrado por el ministro de Transporte de Chipre, Alexis Vafeades, quien destacó que la reforma llega después de más de una década de negociaciones. “Estoy orgulloso de que, tras 13 años de negociaciones, hayamos alcanzado un acuerdo histórico para reforzar los derechos de los pasajeros de avión de la UE . Este marco modernizado ofrecerá seguridad, equidad y una mayor protección a millones de pasajeros aéreos europeos", afirmó.

Los viajeros podrán llevar a bordo una valija de cabina de hasta 7 kilos sin tener que pagar una tarifa extra.

La propuesta también incorpora otros cambios importantes para los derechos de los viajeros . Entre otras medidas, se incluye la prohibición de negar el embarque en el vuelo de regreso cuando el pasajero no utilizó el tramo de ida , una práctica conocida como no-show . Además, establece que las familias y las personas con movilidad reducida podrán sentarse juntas sin pagar cargos adicionales.

En cuanto a los reclamos, las compañías deberán responder en un plazo máximo de 30 días, ya sea para aprobar una compensación o para explicar los motivos de un rechazo.

El texto también fija indemnizaciones económicas para los pasajeros afectados por demoras prolongadas o cancelaciones notificadas con menos de 14 días de anticipación. Las compensaciones serán de:

250 euros para vuelos de hasta 1.500 kilómetros.

400 euros para trayectos dentro de la Unión Europea o de hasta 3.500 kilómetros.

600 euros para rutas de mayor distancia.

Otra de las novedades endurece las obligaciones de las aerolíneas frente a cancelaciones. Las empresas deberán ofrecer una alternativa de viaje dentro de las tres horas posteriores a la suspensión del vuelo. Si no cumplen con esa condición, el pasajero podrá organizar su propio traslado y reclamar posteriormente un reintegro de hasta el 400% del valor original del pasaje.

Antes de entrar en vigor, la normativa todavía deberá recibir la aprobación formal del Parlamento Europeo y del Consejo de la Unión Europea, tras una revisión jurídica y lingüística del texto.

La respuesta de las lowcost

La iniciativa despertó críticas entre varias aerolíneas de bajo costo, cuyo modelo de negocio depende en gran medida de los ingresos obtenidos por servicios adicionales. Ryanair, por ejemplo, facturó 4.700 millones de euros en 2024 por conceptos como equipaje, selección de asientos y otros cargos complementarios.

El director ejecutivo de la compañía, Michael O'Leary, cuestionó la medida. “En lugar de animar a las compañías aéreas de la UE a anunciar nuestras tarifas más bajas, que es lo que eligen más del 50% de nuestros clientes, estas nuevas normas basura obligan a las compañías aéreas a anunciar falsamente tarifas aéreas más altas, lo que resta competitividad a las compañías aéreas de la UE“, sentenció.