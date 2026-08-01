La UE respaldó a España por la crisis en Ceuta y estiman que las muertes podrían ascender a 130

Las autoridades españolas confirmaron 67 fallecidos, mientras una organización marroquí elevó el cálculo al contar ambos lados de la frontera. Bruselas convocó para el martes a una reunión extraordinaria de ministros del Interior.

La Unión Europea expresó su respaldo a España frente a la crisis migratoria desatada en Ceuta , donde decenas de miles de personas cruzaron desde Marruecos entre el jueves y el viernes . El balance oficial asciende a 67 fallecidos en territorio español, aunque una organización de derechos humanos estima que la cifra podría llegar a 130 si se incluyen las víctimas del lado marroquí.

El comisario europeo de Asuntos de Interior y Migración, Magnus Brunner, aseguró que el bloque está dispuesto a reforzar su asistencia, incluso mediante el despliegue de Frontex, y destacó la necesidad de coordinar una respuesta común.

“Estamos comprometidos con la protección de nuestras fronteras exteriores y con el apoyo a España. Cuando se ven amenazadas, la respuesta europea debe ser decidida, rápida y unida. La solidaridad es fundamental ”, afirmó Brunner.

La Unión Europea convocó para el próximo martes a una reunión extraordinaria por videoconferencia de los ministros del Interior, con el objetivo de analizar la evolución de la crisis y definir medidas conjuntas.

Las autoridades españolas confirmaron hasta el momento 67 muertes durante los cruces por mar , ocurridos principalmente en las inmediaciones del espigón del Tarajal. La mayoría de las víctimas habría fallecido por ahogamiento mientras intentaba alcanzar la costa ceutí.

La Asociación Marroquí para los Derechos Humanos estimó que el balance total podría ascender a unas 130 personas al incorporar los fallecimientos registrados en Marruecos. Sin embargo, esa cifra todavía no fue confirmada oficialmente por las autoridades de ambos países.

La incursión masiva comenzó el jueves y continuó durante el viernes, cuando decenas de miles de personas intentaron entrar a Ceuta a nado o bordeando el espigón fronterizo. La llegada desbordó los servicios de asistencia y obligó al Gobierno español a desplegar al Ejército y reforzar la presencia de la Guardia Civil y la Policía Nacional.

España desplegó al Ejército y reforzó los controles en la frontera del Tarajal. Joaquín Sánchez - El País

Miles de migrantes regresaron a Marruecos

Las fuerzas de seguridad calculan que alrededor de 69.500 migrantes salieron de Ceuta hacia Marruecos durante las últimas 30 horas, luego del acuerdo alcanzado entre ambos países para facilitar las repatriaciones. Las autoridades aclararon que el número podría incluir personas que habían ingresado en días anteriores o que cruzaron la frontera más de una vez.

Parte de quienes habían accedido a la ciudad optó por regresar voluntariamente debido a la falta de alimentos, alojamiento y otros suministros básicos, ya que numerosos comercios, bares y supermercados permanecieron cerrados durante la crisis.

El Ejército y la Policía Local realizaron recorridas por distintos puntos de Ceuta donde se habían formado asentamientos improvisados. Allí comunicaron a los migrantes que no habría un proceso de regularización y que debían dirigirse hacia la frontera.

España también comenzó a instalar una barrera flotante de 500 metros en el espigón del Tarajal, acompañada por boyas y con un canal reservado para las embarcaciones de la Guardia Civil. El dispositivo busca impedir nuevos cruces irregulares por mar.

Detenciones y operativos en la zona

La Guardia Civil detuvo a dos personas acusadas de intentar trasladar desde Ceuta a 13 migrantes que presuntamente habían ingresado durante el cruce masivo. Once viajaban en una embarcación y otros dos eran transportados en una moto de agua.

En paralelo, la frontera de Melilla con Marruecos recuperó gradualmente su funcionamiento después de permanecer cerrada durante casi dos días. Las autoridades priorizaron el paso de los vehículos vinculados con la Operación Paso del Estrecho y aseguraron que la situación se mantenía estable.

El rey Felipe VI expresó su “preocupación e indignación” por lo ocurrido y sostuvo que el Estado debe garantizar la seguridad de Ceuta y Melilla para evitar que una crisis de estas características vuelva a repetirse. También mantuvo conversaciones con el presidente Pedro Sánchez, los responsables de ambas ciudades autónomas y el líder opositor Alberto Núñez Feijóo.