La UIA pide que se analice una rebaja de contribuciones patronales

Pide regenerar un régimen especial que permitía a las empresas tomar mayor proporción de IVA para aplicarlo al pago de cargas sociales, en la medida en que las empresas estén más lejos de los puertos.

La Unión Industrial Argentina (UIA) pidió volver a implementar un régimen de contribuciones patronales que les permitía a la industrias del interior del país abaratar los costos de contratar empleados.

Así lo analizó el presidente de la UIA, Martín Rappallini, en el marco de una visita a Tucumán y Jujuy , donde se entrevistó con los gobernadores Osvaldo Jaldo y Carlos Sadir y empresarios locales.

Durante el viaje, Rappallini escuchó las inquietudes del presidente de la Unión Industrial de Tucumán , Jorge Rocchia Ferro , y de la Unión Industrial de Jujuy , Federico Gatti .

Si bien se analizaron diferentes puntos de la agenda regional, plantearon la necesidad de volver a contar con un régimen de contratación de mano de obra conocido como “Decreto 814” , una norma sancionada en 2001. El mismo establecía una alícuota única del 16% para las contribuciones patronales y, luego de ello, las empresas podían tomar una parte del IVA a cuenta del impuesto . En la medida en que estaban más lejos de los puertos, mayor proporción de IVA podían aplicar.

En el caso de la Ciudad de Tucumán se podría tomar 7,6%, mientras que en el resto de la provincia 8,6%. En Salta era 6,55% y 10,75%, respectivamente. El régimen del decreto 814 fue muy relevante para varias pymes. Incluso grandes empresas decidieron invertir en plantas en la zona del NOA para aprovechar esa ventaja.

El pedido de reducción de las cargar patronales forma parte de la tradicional agenda de la UIA, que se prepara para el encuentro nacional en Córdoba, el 2 de septiembre, con motivo del Día de la Industria.

“Tenemos un sistema impositivo récord y un sistema laboral antiguo, y necesitamos invertir en infraestructura, educación y un mejor financiamiento”, sostuvo Rappallini, quien agregó: “La macro es importante, pero no es el fin, es el medio. Hay que trabajar en la microeconomía y en el costo argentino”.

“Los dirigentes evaluaron con sus pares del NOA las estrategias para ganar competitividad y reducir las asimetrías del Norte Argentino con otras regiones. Conversaron sobre cuestiones de infraestructura, transporte y presión impositiva”, se informó oficialmente.

Entre otros temas comunes a lo largo del país, se mencionó el problema de la alta presión tributaria en las provincias y el incremento de juicios laborales a partir de una deficiente implementación en las provincias de la Ley de Riesgos del Trabajo.

En la cuestión puramente regional, los empresarios consideraron necesario que se mantenga un piso de 6% el corte de bioetanol de caña o de maíz en las mezclas de combustibles.

Los 5 puntos que proponen los industriales

“La UIA viene reafirmando la importancia de fortalecer una agenda industrial renovada y federal, centrada en la generación de valor, el empleo de calidad, la integración territorial, la mejora continua de la competitividad y la inserción internacional”, señaló la entidad. Para ellos propone cinco ejes fundamentales para reducir el costo argentino: